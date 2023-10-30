Что можно и нельзя делать на Осия Колесника - приметы и традиции

Традиции Осия Колесника
Осия Колесника считали покровителем тележного транспорта — недаром его имя созвучно со словом "ось".
Особенно часто к нему обращались в преддверии зимы. Люди сменяли телегу на сани. Перед этим мужчины приводили транспорт в порядок: чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем.
По этому поводу в народе говорили: «На пророка Осию колесо с осью прощается».
В этот день по скрипу колеса на телеге определяли, каким будет урожай в следующем году. Если оно не скрипит, то урожай будет хорошим.
Заморозки. Первый снег.
СС0
Что нельзя делать 30 октября?
- Запрещено ходить в баню — вода может смыть защиту от болезней.
- Не стоит в этот день посещать салоны красоты и парикмахерские — через голову могут передать чужие проблемы.
- Нельзя делиться своей радостью с чужими людьми — можно сглазить.
- Не рекомендует ходить целый день в одной и той же одежде — нечистая сила навлечет беду.
Заморозки. Иней.
СС0
Приметы Осия Колесника
- Кошка спит крепко – к теплу.
- Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
- Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.
- Солнце тучами заволокло – к дождю.
- Белый и блестящий месяц – к похолоданию.