Что нельзя делать на Иону и Фоку 5 октября

Традиции Иона и Фоки
На Руси считали, что настоящая осень начинается 5 октября. Уже все листья пожелтели и стелились золотым ковром по земле. Ягод и грибов становилось все меньше, а те, что попадались были горькими и невкусными.
"На Фоку одна ягода – горькая рябина, и одно дерево – горькая осина", — гласила поговорка.
Кстати, люди верили, что осина может снять любые болезни. Человеку, больному лихорадкой, следовало отправиться в лес и попросить осину забрать его болезнь и дать легкость. После чего дерево нужно было перевязать своим поясом.
Что нельзя делать на Иона и Фоку
- На Иону и Фоку запрещено есть рыбу — ведь пророк Иона находился в чреве кита.
- Нельзя спать до обеда, иначе святые накажут бессонницей и финансовым неблагополучием.
- Не стоит спать на чужой постели, иначе можно притянуть болезни и невзгоды хозяина.
- Осторожнее с муравейниками — если его разорить, то можно накликать бурю.
- Нельзя ругаться на ветер — к ненастью.
Приметы на 5 октября
- Если на голову упала шишка — человека ждет финансовый достаток.
- Сны в эту ночь подскажут решение проблем.
- Если в этот день летает много паутины, то еще несколько дней будет стоять теплая погода
- Дождь утром продлится всю неделю.
- Утром на реке встал туман – тепло продлится неделю.