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Жизнь

Что нельзя делать на Иону и Фоку 5 октября

5 октября отмечают народно-христианский праздник Иона и Фока. Православная церковь вспоминает святого мученика Фоку Синопского и пророка Иона. А на Руси его прозвали Листодером в честь приходящей осени.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Традиции Иона и Фоки

На Руси считали, что настоящая осень начинается 5 октября. Уже все листья пожелтели и стелились золотым ковром по земле. Ягод и грибов становилось все меньше, а те, что попадались были горькими и невкусными.

"На Фоку одна ягода – горькая рябина, и одно дерево – горькая осина", — гласила поговорка.

Кстати, люди верили, что осина может снять любые болезни. Человеку, больному лихорадкой, следовало отправиться в лес и попросить осину забрать его болезнь и дать легкость. После чего дерево нужно было перевязать своим поясом.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Что нельзя делать на Иона и Фоку

  • На Иону и Фоку запрещено есть рыбу — ведь пророк Иона находился в чреве кита.
  • Нельзя спать до обеда, иначе святые накажут бессонницей и финансовым неблагополучием.
  • Не стоит спать на чужой постели, иначе можно притянуть болезни и невзгоды хозяина.
  • Осторожнее с муравейниками — если его разорить, то можно накликать бурю.
  • Нельзя ругаться на ветер — к ненастью.
Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Приметы на 5 октября

  • Если на голову упала шишка — человека ждет финансовый достаток.
  • Сны в эту ночь подскажут решение проблем.
  • Если в этот день летает много паутины, то еще несколько дней будет стоять теплая погода
  • Дождь утром продлится всю неделю.
  • Утром на реке встал туман – тепло продлится неделю.
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