Что нельзя делать на Саввин день: приметы и традиции 18 декабря

Традиции Саввина дня

Саввин день считался мужским праздником, и женщины молились о защите и здоровье своих мужчин. Самим же женщинам в этот день запрещалось работать.

18 декабря старались не ходить ни к кому в гости. Во-первых, из-за морозов и короткого дня, а во-вторых, по поверьям, в этот день на улице гуляла нечисть. Люди собирались дома в кругу семьи. Отмечали праздник без богатого застолья, так как продолжается Рождественский пост.

Существует поверье, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой жить в мире и согласии.

Домашний уют. Зима. СС0

Что нельзя делать 18 декабря?

Девушкам запрещено работать - толку от труда будет мало.

Не стоит начинать важных дел - они обречены на провал.

Беременным не рекомендуется мыть голову - а то у ребенка будет плохая память.

Нельзя спорить и ругаться в дороге, иначе можно накликать беду.

Отдых. ССО.

Приметы Саввина дня