Что нельзя делать на Саввин день: приметы и традиции 18 декабря

Традиции Саввина дня
Саввин день считался мужским праздником, и женщины молились о защите и здоровье своих мужчин. Самим же женщинам в этот день запрещалось работать.
18 декабря старались не ходить ни к кому в гости. Во-первых, из-за морозов и короткого дня, а во-вторых, по поверьям, в этот день на улице гуляла нечисть. Люди собирались дома в кругу семьи. Отмечали праздник без богатого застолья, так как продолжается Рождественский пост.
Существует поверье, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой жить в мире и согласии.
Домашний уют. Зима.
СС0
Что нельзя делать 18 декабря?
- Девушкам запрещено работать - толку от труда будет мало.
- Не стоит начинать важных дел - они обречены на провал.
- Беременным не рекомендуется мыть голову - а то у ребенка будет плохая память.
- Нельзя спорить и ругаться в дороге, иначе можно накликать беду.
Отдых.
ССО.
Приметы Саввина дня
- Белки покидают свои жилища в мороз - будет оттепель.
- Услышать пение снегиря – к снежным заносам и вьюге.
- Снег тает на окнах - к потеплению.
- Огонь в печи красный – будет стужа.
- Дым столбом - к морозу, развивается в разные стороны – к ненастью, стелется по земле – к снегу.