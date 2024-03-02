Что нельзя делать в день Кикиморы. Приметы и традиции 2 марта

Традиции в день Феодора и Мариамны
Великомученику Феодору Тирону молились о том, чтобы нашлись украденные вещи или люди, которые бесследно пропали. Также святому молились о защите от воров.
Считали, что в доме обитает особый дух — Кикимора. Если этот дух доволен домом и хозяевами, то будет защищать жилище. Если в него вдруг проникнет вор, то он поднимет такой шум, что злоумышленник тут же убежит и никогда больше не возвратится.
Чтобы Кикимора охраняла имущество, ее регулярно угощали, оставляя вкусности за печкой или на кухне, а также ласково к обращались и просили защитить дом от чужаков.
К святой Мариамне обращались рукодельницы, чтобы не путались нитки, пряжа, не запутывались и не разматывались клубки — так, по поверьям, проказничает кикимора, когда ей что-то не нравится в поведении людей.
В этот день рукодельницам нужно завершить свою работу — к удачному результату.
Что запрещено делать 2 марта
- нельзя в вечернее и ночное время смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к тяжёлой болезни;
- нельзя покупать новую обувь — придется пройти через большое количество проблем и препятствий.
- по старинным поверьям, в этот день ребенка лучше забрать из его кроватки и положить рядом с собой, чтобы кикимора не навредила или не испугала ночью;
- нельзя стричь волосы — лишить себя финансового благополучия;
- нельзя писать письма — к ссорам и проблемам в общении с этим человеком;
- супругам нельзя спать отдельно — к разногласиям и разводу;
- если разбилась посуда, сегодня ее осколки нельзя выносить на улицу.
Народные приметы в день Кикиморы
- какая погода сегодня - такая погода будет и летом;
- вечером виден яркий месяц — к богатому урожаю;
- в полдень видно солнце — к ранней весне;
- метель — всю неделю метели будут;
- длинные сосульки — весна будет долгой;
- утром стоит туман — к холодному маю;
- первые птицы начинают возвращаться с юга — весна будет ранней;
- с этого дня после долгой зимы впервые появляются кучевые облака.
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