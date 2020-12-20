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Что нужно делать в день Авмросия Медиоланского: народные приметы 20 декабря

20 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Авмросия Медиоланского. По-другому праздник называют «Авмросимов день». С какими обычаями и приметами связана дата — в нашем материале.

Зима.
Зима.
https://unsplash.com/

Народные традиции 20 декабря

Женщины в этот день занимались бытом. Незамужние девушки шили себе наряды, готовили приданое.

В день Амвросия самая старшая женщина в семье надевала на себя вывернутый кожух и рукавицы, и в этой одежде пекла особенный хлеб, в который клала мак, чеснок и разные травы.

В середину втыкала стебелек овса, рядом ставила в одной чаще мед, а в другой — святую воду. Этот хлеб обвязывала жгутом конопли. Считалось, что таким обрядом можно привлечь в дом благополучие, а к земле — плодовитость.

Мужчины забивали свиней и кур. Готовили в коптильне мясо, делали колбасы. Также начинали готовится к Рождеству. Проводили генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки — перебирали подпорченные овощи и соленья, а также чистили в хлеву, убирали в птичнике. На Амвросимов день было принято посещать баню, чтобы очистить свое тело перед предстоящим Рождеством от всего плохого.

Особых запретов в этот день нет. Наоборот, в этот праздник не только можно, но и нужно работать. Особенно стоит отдать предпочтение рукоделию, вязанию и шитью.

День святого Амвросия является благоприятным для молодых девушек, особенно удачу сулит тем, что будет заниматься ручной работой.

Готовка.
Готовка.
unsplash.com/

Народные приметы 20 декабря

  • На улице идет мокрый снег— к дождливому лету.
  • Хлопья воздушные и сухие — к летней засухе.
  • Солнце в тумане — к сильной метели.
  • За облака спряталось — к снегопаду.
  • Ясная погода — к морозу.
  • Кошка много воды пьет — к холодам.
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