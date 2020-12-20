Что нужно делать в день Авмросия Медиоланского: народные приметы 20 декабря

Народные традиции 20 декабря
Женщины в этот день занимались бытом. Незамужние девушки шили себе наряды, готовили приданое.
В день Амвросия самая старшая женщина в семье надевала на себя вывернутый кожух и рукавицы, и в этой одежде пекла особенный хлеб, в который клала мак, чеснок и разные травы.
В середину втыкала стебелек овса, рядом ставила в одной чаще мед, а в другой — святую воду. Этот хлеб обвязывала жгутом конопли. Считалось, что таким обрядом можно привлечь в дом благополучие, а к земле — плодовитость.
Мужчины забивали свиней и кур. Готовили в коптильне мясо, делали колбасы. Также начинали готовится к Рождеству. Проводили генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки — перебирали подпорченные овощи и соленья, а также чистили в хлеву, убирали в птичнике. На Амвросимов день было принято посещать баню, чтобы очистить свое тело перед предстоящим Рождеством от всего плохого.
Особых запретов в этот день нет. Наоборот, в этот праздник не только можно, но и нужно работать. Особенно стоит отдать предпочтение рукоделию, вязанию и шитью.
День святого Амвросия является благоприятным для молодых девушек, особенно удачу сулит тем, что будет заниматься ручной работой.
Народные приметы 20 декабря
- На улице идет мокрый снег— к дождливому лету.
- Хлопья воздушные и сухие — к летней засухе.
- Солнце в тумане — к сильной метели.
- За облака спряталось — к снегопаду.
- Ясная погода — к морозу.
- Кошка много воды пьет — к холодам.