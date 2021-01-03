Что категорически запрещено делать 3 января. Народные приметы на Прокопьев день

Народные традиции 3 января

На Руси крестьяне называли дату «Полукорм», потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

В этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы.

Еще нужно было ворошить зерно и гонять мышей. Это называлось «кормить сусеки и торкать зерно». Сусеки также «наслушивали»: крестьянин прикладывал ухо к зерну и слушал; если слышалось гудение, лето должно было быть неспокойным.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это делали в полной тишине.

Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Мужчины были обязаны убрать снег со двора: иначе весь год в доме не будет достатка.

3 января не стоит ловить и есть рыбу. Иначе есть риск навлечь болезнь на детей.

Ребенок. Снег. Зима. СС0

Народные приметы 3 января