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Жизнь

Что категорически запрещено делать 3 января. Народные приметы на Прокопьев день

3 января отмечается народно-христианский праздник — Прокопьев день. Иначе он называется «Прокоп-полукорм». Традиции и приметы даты — в нашем материале.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные традиции 3 января

На Руси крестьяне называли дату «Полукорм», потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.
В этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы.

Еще нужно было ворошить зерно и гонять мышей. Это называлось «кормить сусеки и торкать зерно». Сусеки также «наслушивали»: крестьянин прикладывал ухо к зерну и слушал; если слышалось гудение, лето должно было быть неспокойным.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут — тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это делали в полной тишине.

Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Мужчины были обязаны убрать снег со двора: иначе весь год в доме не будет достатка.

3 января не стоит ловить и есть рыбу. Иначе есть риск навлечь болезнь на детей.

Ребенок. Снег. Зима.
Ребенок. Снег. Зима.
СС0

Народные приметы 3 января

  • Солнце на заре красное — скоро будет метели;
  • С утра снег порошит — ещё неделю снежного будет;
  • После полудня завьюжило и от пурги ничего не видно: зима затянется, а весна будет холодной и короткой;
  • Вечером туман стоит: жди скорого потепления;
  • Пошёл град: весной не стоит засеивать свёклу и гречиху — урожай будет слабым.

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