«Вымотузили всю». Что пишут в соцсетях о решении суда по делу Марии Мотузной

Вообще случай Маши @La72La показывает, что единственный шит в России 2018 года это публичность и публичное же отстаивание своих прав.— анатолий ноготочки???? (@A_Kapustin) 9 октября 2018 г.
Ни следование законным процедурам, ни следование понятиям уже не работают.
Только максимальная публичность и огласка может спасти вас
Поздравление Марии @La72La! Спасибо тебе за пример мужества и стойкости. Ты вступила в неравный бой, шансы на успех в борьбе с системой были ничтожно малы, но ты справилась. Показав тем самым пример людям, которые попали в похожую ситуацию, что нужно бороться за справедливость.— Runaway (@rainautumnfuck) 9 октября 2018 г.
Поздравляю! В кои-то веки хорошие новости. Главное теперь, чтобы всю эту безумную историю не забыли через пару недель. Россия будет свободной.— evilbeardedman (@evilbeardedman) 9 октября 2018 г.
Поздравляю @La72La с маленькой победой— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 9 октября 2018 г.
Уверен, что скоро все кончится и мы будем это вспоминать как страшный сон!
Так же надеюсь, что уголовных дел за репосты и мемы больше не будет и этот твиттер не получит больше контента, а останется просто как интернет-памятник тупости
Сегодня все радуются за @La72La и за то, что её дело вернули в прокуратуру.— Markinshtern (@markinshtern) 9 октября 2018 г.
Я просто напомню, что моё дело возвращали ТРИЖДЫ.
Вымотузили всю... бедная девочка. Щас бы нервы трепать молодой девчонке из-за картинок на богом забытом сайте. Моральный ущерб пусть компенсируют, ущерб деловой репутации за соседство с террористами в одном списке— ed-cher (@Ed_Cher) 9 октября 2018 г.
Тьфу-тьфу-тьфу, по делу Марии Мотузной скоро, кажется, будут хорошие новости — вернут в прокуратуру (и там похоронят).— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 9 октября 2018 г.
Еще раз повторю: это не «добрый Путин», это результат храбрости самой Марии, огласки и общественной кампанииhttps://t.co/jforzGpzuT
⚡️ Дело Марии Мотузной возвращено в прокуратуру! И, скорее всего, там навсегда и останется. Но без огласки этого бы не случилось, а дело Мотузной стало бы одним из тех, которые полиция использует для статистики. Тем не менее, ура! Радуемся в эфире #КАКТУС: https://t.co/pJvelwwKpe pic.twitter.com/aqzmVkcdM6— Навальный LIVE (@navalnylive) 9 октября 2018 г.
Скорее всего действительно, дело будет прекращено. Но, она всё равно ничего не поняла. Вот именно эта Мотузная, будет чувствовать себя невинно пострадавшей "героиней".— 7-en (@7en2) 9 октября 2018 г.
Я практически свободный человек!— Frolová (@La72La) 9 октября 2018 г.
Я правда считаю это огромной победой! Меня, моих адвокатов, всех, кто помог в огласке и тех, кто поддерживал меня! Спасибо абсолютно каждому человеку, я почти счастлива ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/yxuh41yU1f
кстати интересно, что будет делать @La72La со своей популярностью после того как дело закроют. вернется к обычной жизни? или может быть начнет писать рэп?— флешбэки юности (@tviptap) 9 октября 2018 г.