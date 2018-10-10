«Вымотузили всю». Что пишут в соцсетях о решении суда по делу Марии Мотузной

Поздравляю @La72La с маленькой победой

Уверен, что скоро все кончится и мы будем это вспоминать как страшный сон!



Так же надеюсь, что уголовных дел за репосты и мемы больше не будет и этот твиттер не получит больше контента, а останется просто как интернет-памятник тупости