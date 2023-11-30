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Жизнь

Что празднуют на Григория Зимоуказателя - приметы и традиции 30 ноября

На Руси 30 ноября посвятили Григорию Зимоуказателю. Православная церковь чтит память Григория Чудотворца – святителя, богослова и епископа Неокесарийского.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Традиции Григория Зимоуказателя

На Григория праздновали встречу северного ветра. В этот день выпадало много снега, взрослые и дети устраивали веселые зимние игры.

Люди катались с горки и верили, что тот, кто укатится дальше всех, будет самым счастливым.

А парни кувыркались в снегу и тем самым задерживали зиму на чуточку дольше. Так будущий урожай становился лучше и обильнее.

Святого Григория прозвали Зимоуказателем, так как 30 ноября можно было определить зиму. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы.

Новогодняя горка, дети.
Новогодняя горка, дети.
barnaul.org

Что нельзя делать 30 ноября?

  • Не стоит отказывать родственникам в помощи или встрече - это может привести к разладу во взаимоотношениях.
  • Нельзя примерять чужие кольца — к несчастью.
  • Супругам и влюбленным не рекомендуется ссориться и выяснять отношения — к скорому разрыву.
  • Запрещено ходить в грязной и мятой одежде, быть непричесанными и неумытым.
  • Нельзя отправляться в дальний путь — к препятствиям.
Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Приметы Григория Зимоуказателя

  • Молодой месяц на небе - к скорым холодам.
  • Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.
  • Темный лед на речке — к богатому урожаю.
  • Погода после обеда предскажет вторую половину зимы.
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