Что празднуют на Григория Зимоуказателя - приметы и традиции 30 ноября

Традиции Григория Зимоуказателя

На Григория праздновали встречу северного ветра. В этот день выпадало много снега, взрослые и дети устраивали веселые зимние игры.

Люди катались с горки и верили, что тот, кто укатится дальше всех, будет самым счастливым.

А парни кувыркались в снегу и тем самым задерживали зиму на чуточку дольше. Так будущий урожай становился лучше и обильнее.

Святого Григория прозвали Зимоуказателем, так как 30 ноября можно было определить зиму. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы.

Новогодняя горка, дети. barnaul.org

Что нельзя делать 30 ноября?

Не стоит отказывать родственникам в помощи или встрече - это может привести к разладу во взаимоотношениях.

Нельзя примерять чужие кольца — к несчастью.

Супругам и влюбленным не рекомендуется ссориться и выяснять отношения — к скорому разрыву.

Запрещено ходить в грязной и мятой одежде, быть непричесанными и неумытым.

Нельзя отправляться в дальний путь — к препятствиям.

Снег. Много снега. СС0

Приметы Григория Зимоуказателя