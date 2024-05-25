Малоизвестная жертва Манишина, потеря населения и поджег. Что произошло на Алтае 25 мая

◆ Названа самая малоизвестная жертва Манишина.
◆ В Алтайском крае неизвестный с ножом напал на кассу МФО. Злоумышленником оказался 45-летний житель Бийска.
◆ В Затоне продолжает повышаться уровень воды. На данный момент вода почти достигла критической отметки.
◆ Житель Алтайского края устроил пожар в больнице. Он поджег документы.
◆ За первые три месяца 2024 года естественная убыль населения в Алтайском крае увеличилась почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
◆ Ради постройки нового дома в центре Барнаула снесли остановку. Фото можно посмотреть тут.
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