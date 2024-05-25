По данным исследования Алтайкрайстата, за первые три месяца 2024 года естественная убыль населения в Алтайском крае увеличилась почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, с января по март в регионе родилось 3851 детей, что на 419 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время умерло 8561 человек, что больше на 731 человека.

В результате естественная убыль населения за январь-март выросла на 1150 человек — с 3560 в 2023 году до 4710 в 2024 году.

Также в ведомстве подсчитали, что в начале текущего года в крае было заключено 2213 брака, что на 72 больше, чем в прошлом году. При этом количество разводов увеличилось на 223 и составило 2604 пары.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стали реже умирать, но меньше рожать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале