Так, с января по март в регионе родилось 3851 детей, что на 419 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время умерло 8561 человек, что больше на 731 человека.
В результате естественная убыль населения за январь-март выросла на 1150 человек — с 3560 в 2023 году до 4710 в 2024 году.
Также в ведомстве подсчитали, что в начале текущего года в крае было заключено 2213 брака, что на 72 больше, чем в прошлом году. При этом количество разводов увеличилось на 223 и составило 2604 пары.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стали реже умирать, но меньше рожать.
Самое важное - в нашем Telegram-канале