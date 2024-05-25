Светлана Филипченко пропала в июле 1999 года. В центре Барнаула она встретила преступника, который предложил ей помочь с трудоустройством в один из барнаульских вузов. Он вывез ее в Калманский район, где изнасиловал и задушил.
О том, что Виталий Манишин сознался в убийстве Светланы Филипченко, стало известно после выхода фильма Baza о маньяке. На тот момент у журналистов не было никакой информации об этой жертве, кроме ее фамилии.
Почитать биографию Манишина и подробности дела можно здесь.
Ранее стало известно, что рассказали следователи на брифинге по делу пойманного Политеховского маньяка.
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