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Жизнь

Названа самая малоизвестная жертва Манишина

Светлана Филипченко, которой на момент смерти было 27 лет, стала третьей жертвой «политеховского» маньяка. Она родилась в 1971 году и приехала в Барнаул из Новосибирска. Девушка хотела устроиться на работу в университет. Об этом пишет amic.ru.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Светлана Филипченко пропала в июле 1999 года. В центре Барнаула она встретила преступника, который предложил ей помочь с трудоустройством в один из барнаульских вузов. Он вывез ее в Калманский район, где изнасиловал и задушил.

О том, что Виталий Манишин сознался в убийстве Светланы Филипченко, стало известно после выхода фильма Baza о маньяке. На тот момент у журналистов не было никакой информации об этой жертве, кроме ее фамилии.

Почитать биографию Манишина и подробности дела можно здесь.

Ранее стало известно, что рассказали следователи на брифинге по делу пойманного Политеховского маньяка.

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