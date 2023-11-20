Что стоит обязательно сделать на Федота Ледостава - приметы и традиции 20 ноября

20 ноября на Руси прозвали Федотов день или день Федота Ледостава. Православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, пострадавшего за веру во Христа.

Традиции Федота Ледостава

Федота считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины молились святому и просили успеха в своем деле. С самого утра они начинали прясть.

Рыбаки отправлялись на зимнюю рыбалку. Они приговаривали: «Федот лед на лед ведет».

Особое значение этот день имел для беременных. Им необходимо быть скромными и доброжелательными — тогда роды будут легкими. Согласно приметам, в этот день все, что будет на уме у беременной женщины – будет характеризовать ребенка.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя отпугивать птиц — они приносят счастье.

Запрещено думать о плохом, особенно беременным девушкам — иначе ребенок будет злым.

Не стоит ругаться с близкими — появятся проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется вязать, но можно прясть.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Приметы Федотова дня