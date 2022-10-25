25 октября
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Жизнь

Что строго запрещено на Андрона Звездочета — приметы и традиции

25 октября на Руси отмечали день Андрона Звездочета или Пров. Православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за Христа в городе Тарс Киликийский.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Традиции Андрона Звездочета

На Руси верили, что именно в этот день звезды становятся ближе к людям — ведь Андрон метет звездное небо. Им казалось, что до звезд можно достать шестом или зачерпнуть их совком.

Если человек не чувствует радости в жизни, то значит, что его «звезда остыла». Ее можно согреть огнем в полночь на Андрона.

Для обряда отправлялись в поле и очерчивали круг от нечистой силы. Брали шест, обматывали его ветошью и поджигали. Факел поднимали как можно выше в небо и светом согревали «остывшую звезду».

Также в этот день опасались комет — «хвостатых звезд». По поверьям, они не сулили ничего хорошего и несли только войны, голод и несчастья.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Что нельзя делать 25 октября

  • Не стоит подметать пол обычным веником. Его нужно обвязать белой лентой и обмести все углы — тогда в дом придут достаток и любовь.

  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой — а то на плечи ляжет еще более тяжелый труд.

  • Не рекомендуется громко смеяться, считалось — это навлечет на человека большие несчастья.

  • Нельзя никого обижать — иначе не будет в жизни счастья.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Приметы Прова

В этот день за звездами наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае:

  • Если звезды яркие, то жди мороза; тусклые — похолодания.
  • Много ярких звезд на небе — к хорошему урожаю гороха.
  • Звезды сильно мерцают синими оттенками — к снегу.
  • Звезда упала — к ветреной погоде.
  • Звезды пылают — к ветрам и сухому году, мигают — к перемене погоды.
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