Традиции Андрона Звездочета
На Руси верили, что именно в этот день звезды становятся ближе к людям — ведь Андрон метет звездное небо. Им казалось, что до звезд можно достать шестом или зачерпнуть их совком.
Если человек не чувствует радости в жизни, то значит, что его «звезда остыла». Ее можно согреть огнем в полночь на Андрона.
Для обряда отправлялись в поле и очерчивали круг от нечистой силы. Брали шест, обматывали его ветошью и поджигали. Факел поднимали как можно выше в небо и светом согревали «остывшую звезду».
Также в этот день опасались комет — «хвостатых звезд». По поверьям, они не сулили ничего хорошего и несли только войны, голод и несчастья.
Что нельзя делать 25 октября
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Не стоит подметать пол обычным веником. Его нужно обвязать белой лентой и обмести все углы — тогда в дом придут достаток и любовь.
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Нельзя заниматься тяжелой физической работой — а то на плечи ляжет еще более тяжелый труд.
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Не рекомендуется громко смеяться, считалось — это навлечет на человека большие несчастья.
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Нельзя никого обижать — иначе не будет в жизни счастья.
Приметы Прова
В этот день за звездами наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае:
- Если звезды яркие, то жди мороза; тусклые — похолодания.
- Много ярких звезд на небе — к хорошему урожаю гороха.
- Звезды сильно мерцают синими оттенками — к снегу.
- Звезда упала — к ветреной погоде.
- Звезды пылают — к ветрам и сухому году, мигают — к перемене погоды.