25 октября на Руси отмечали день Андрона Звездочета или Пров. Православная церковь чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за Христа в городе Тарс Киликийский.Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Андрона Звездочета

На Руси верили, что именно в этот день звезды становятся ближе к людям — ведь Андрон метет звездное небо. Им казалось, что до звезд можно достать шестом или зачерпнуть их совком.

Если человек не чувствует радости в жизни, то значит, что его «звезда остыла». Ее можно согреть огнем в полночь на Андрона.

Для обряда отправлялись в поле и очерчивали круг от нечистой силы. Брали шест, обматывали его ветошью и поджигали. Факел поднимали как можно выше в небо и светом согревали «остывшую звезду».

Также в этот день опасались комет — «хвостатых звезд». По поверьям, они не сулили ничего хорошего и несли только войны, голод и несчастья.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Что нельзя делать 25 октября

Не стоит подметать пол обычным веником. Его нужно обвязать белой лентой и обмести все углы — тогда в дом придут достаток и любовь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой — а то на плечи ляжет еще более тяжелый труд.

Не рекомендуется громко смеяться, считалось — это навлечет на человека большие несчастья.

Нельзя никого обижать — иначе не будет в жизни счастья.

Космос. Звезды. СС0

Приметы Прова

В этот день за звездами наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае: