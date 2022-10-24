Традиции Филипповой канители
Погода в конце октября не радует, что в древней Руси, что сейчас — начиналась пора слякоти и грязи. В это время люди отвозили собранное зерно на мельницу. Путь из грязи и скользких ям наши предки прозвали канителью.
Иногда даже говорили: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».
Также в этот день приманивали прибыль. Люди шли на водоемы и бросали в воду монетку, стоя к ней спиной. А смельчаки пробовали пройти по первому льду. Того, кому это удавалось, ждали финансовые выгоды.
Что нельзя делать 24 октября
- Запрещено откладывать дела и поездки, какими бы они трудными не были — иначе они станут совсем невозможными.
- Не стоит есть сладости — приманите обманщика или мошенника.
- Нельзя спать с открытыми окнами — упавший лунный луч украдет молодость и красоту.
- Не пересчитывайте свои сбережения — к убытку.
- Не бездельничайте и не ленитесь — к финансовым проблемам.
Приметы Филиппова дня
- Иней на Филиппов день — к снегопаду.
- Если утром туман, то начнётся оттепель.
- Снег выпал на мокрую землю и не растаял — к ранней весне.
- Если утром снег пошел, зима будет суровая.
- Тусклая луна в дымке — к ненастью.
- Листья на деревьях шуршат — к снегопаду.