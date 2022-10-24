24 октября называли Филиппов день или Филиппова канитель. Православная церковь сегодня вспоминает святого апостола от 70-ти — Филиппа. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Филипповой канители

Погода в конце октября не радует, что в древней Руси, что сейчас — начиналась пора слякоти и грязи. В это время люди отвозили собранное зерно на мельницу. Путь из грязи и скользких ям наши предки прозвали канителью.

Иногда даже говорили: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

Также в этот день приманивали прибыль. Люди шли на водоемы и бросали в воду монетку, стоя к ней спиной. А смельчаки пробовали пройти по первому льду. Того, кому это удавалось, ждали финансовые выгоды.

Замерзший водоем. Лед. СС0

Что нельзя делать 24 октября

Запрещено откладывать дела и поездки , какими бы они трудными не были — иначе они станут совсем невозможными.

какими бы они трудными не были — иначе они станут совсем невозможными. Не стоит есть сладости — приманите обманщика или мошенника.

Нельзя спать с открытыми окнами — упавший лунный луч украдет молодость и красоту.

Не пересчитывайте свои сбережения — к убытку.

Не бездельничайте и не ленитесь — к финансовым проблемам.

Иней. Мороз. СС0

Приметы Филиппова дня