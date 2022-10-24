24 октября
﻿
Жизнь

Как разбогатеть в Филиппов день — приметы и традиции

24 октября называли Филиппов день или Филиппова канитель. Православная церковь сегодня вспоминает святого апостола от 70-ти — Филиппа. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Мороз. Снег и иней.
Мороз. Снег и иней.
Михаил Хаустов

Традиции Филипповой канители

Погода в конце октября не радует, что в древней Руси, что сейчас — начиналась пора слякоти и грязи. В это время люди отвозили собранное зерно на мельницу. Путь из грязи и скользких ям наши предки прозвали канителью.

Иногда даже говорили: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

Также в этот день приманивали прибыль. Люди шли на водоемы и бросали в воду монетку, стоя к ней спиной. А смельчаки пробовали пройти по первому льду. Того, кому это удавалось, ждали финансовые выгоды.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Что нельзя делать 24 октября

  • Запрещено откладывать дела и поездки, какими бы они трудными не были — иначе они станут совсем невозможными.
  • Не стоит есть сладости — приманите обманщика или мошенника.
  • Нельзя спать с открытыми окнами — упавший лунный луч украдет молодость и красоту.
  • Не пересчитывайте свои сбережения — к убытку.
  • Не бездельничайте и не ленитесь — к финансовым проблемам.
Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Приметы Филиппова дня

  • Иней на Филиппов день — к снегопаду.
  • Если утром туман, то начнётся оттепель.
  • Снег выпал на мокрую землю и не растаял — к ранней весне.
  • Если утром снег пошел, зима будет суровая.
  • Тусклая луна в дымке — к ненастью.
  • Листья на деревьях шуршат — к снегопаду.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость