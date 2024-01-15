Что такое "Скибиди туалет" и почему об этом снова начали говорить в сети

Что такое "Скибиди Туалет"

Скибиди Туалет - это мультипликационный сериал, который выходит на YouTube. В сериале описывается борьба между "Скибиди Туалетами" - это сущности в виде голов, которые не имеют тела, вместо них движущиеся унитазы и "Агентами" - это модифицированные люди, голова которых заменена на технику (камеры видеонаблюдения, колонки и телевизоры).

Сериал смотрят в основном дети, канал на видеохостинге насчитывает 24,6 миллионов зрителей, а каждый ролик набирает более 100 млн просмотров.

Почему этот веб-сериал привлек полицию

Baza сообщает, что житель Москвы заметил, как его 11-летний сын смотрит этот сериал. Недовольный москвич обратился в ОМВД по Ярославскому району Москвы. По его мнению, веб-сериал плохо влияет на детей, его создателей нужно проверить, а сам сериал - заблокировать.

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