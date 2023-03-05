Что за новый спектакль готовят в Молодежном театре Алтая

Жанр по рассказу О. Генри — «Приключение незадачливых мошенников».

Режиссер-постановщик — главный режиссер театра Алексей Серов.

О чем спектакль?

Спекулянтам Сэму и Биллу не хватает двух тысяч долларов, чтобы провернуть очередное дельце. Они решают похитить единственного сына состоятельного Папаши Дорсета и потребовать выкуп.

Однако 10-летний Джонни превращает захват в игру и воображает себя Вождем краснокожих, а похитителей — своими пленниками. Горе-мошенники уже готовы платить любые деньги, чтобы избавиться от мальчишки.

Роль Джонни сыграет актриса Ксения Кепп, роль Сэма исполнят Андрей Потереба и Алексей Пахоруков, а Билла — Александр Коцубенко.

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