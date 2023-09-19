Что за праздник оружейника отмечают в Алтайском крае

Например, в Курье, где находится музей имени Михаила Калашникова, праздник уже отгуляли.
Там музей открыли 10 лет назад, к 94-летию великого оружейника. Сам Михаил Тимофеевич на открытии побывать не смог - здоровье не позволило. Но оставил в дар свой автомобиль ВАЗ-21311, на котором ездил сам.
В настоящее время в музее можно наблюдать порядка 2500 экспонатов. Залы наполнены фотоматериалами, имеется и личная переписка, и любимые книги. Также образцы стрелкового оружия, которые разрабатывал сам Калашников.
Отмечается, что его родственники охотно делятся найденными экспонатами. Односельчане же помнят о земляке. Они бережно заботятся о образцах и рассказывают о личных тёплых встречах.
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