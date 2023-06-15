Золотые доспехи, чайный сервиз и угнанная машина. 8 музеев Барнаула, в которые стоит заглянуть этим летом

ГМИЛИКА
Музей открыли в 1989 году. С 1991 года он располагается в дворянской усадьбе конца XIX-начала XX века. Первым ее владельцем был Аларовский, хозяин золотых приисков. Затем хозяйкой дома стала Судовская, владелица Бийского и Барнаульского пивоваренных заводов. В XX веке здесь размещались госучреждения и суд.
В музее есть 12 залов, в которых можно узнать о разных эпохах развития культуры на территории Алтая — от скифских захоронений, до наших дней.
Музей “Город”
Музей распахнул свои двери в 2007 году в здании бывшей городской ратуши, построенной в 1914-1916 годах по проекту архитектора Ивана Носовича.
Здесь хранятся материалы об истории Барнаула и личностях, которые внесли свой вклад в развитие города.
Музей “Мир камня”
В коллекции музея более 2 тыс. минералов, горных пород и окаменелостей из России, США, Индии, Австралии, Израиля, Италии, Испании, Вьетнама, стран Африки и других.
Также в “Мире камня” хранятся драгоценные и декоративно-поделочные камни, окаменелые животные и растения.
Музей “Мир времени”
“Мир времени” открыли в 2008 году. В музее можно познакомиться с культурой древнего мира, узнать, как в 17 веке измеряли длину и вес, потрогать “деньги” монголо-татарского периода. Некоторые экспонаты здесь можно примерить и потрогать.
Алтайский краеведческий музей
Самый старый музей Барнаула. Он был основан еще в 1823 году. Здесь можно познакомиться с городским купечеством и бытом барнаульского крестьянина, увидеть старые пушки, прялки и не только.
Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина
В этом музее можно узнать, как некоторые автомобили получили свои названия, какие машины чаще всего угоняли, как создавались автолегенды и многое другое. И даже можно присесть в тюнингованную “красотку”.
Историко-краеведческий музей АлтГПУ
У Алтайского педагогического университета есть свой музей. Попасть сюда могут и не студенты, но только по предварительной договоренности.
Среди экспонатов особо выделяются останки мамонтов и шерстистых носорогов, украшения и христианские святыни.
Музей археологии и этнографии Алтая
Музей находится в корпусе “Д” АлтГУ. Удивляться здесь есть чему: в музее хранятся останки древних людей, украшения и броня, покрытая золотом, кадры курганов, костяные гарпуны и многое другое.