Что за тайские комары прилетели на Алтай и чем они опасны

На Алтае появились крупные комары родом из Таиланда. Известно, что они могут переносить опасные инфекции, которые могут привести к летальному исходу. Altapress.ru разобрался, стоит ли бояться "чужеземных" насекомых и как защитить себя от их воздействия.

Откуда взялись "новые" комары

По словам алтайского биолога Людмилы Комаровой, особи этого вида могли прибыть с путешественниками и их багажом. Отмечается, что таким комарам важна высокая влажность и температура.

Опасность

Ни для кого не секрет, что тайские комары — переносчики самых опасных заболеваний.

Так, в 2018 году российских туристов потрясла история Герасима Григорьева из Барнаула. Незаметный укус комара вызвал у мужчины лихорадку денге. Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается сыпью, высокой температурой и воспалением лимфоузлов. Но также оно может привести и к летальному исходу.

Барнаулец впал в кому и скончался от осложнений.

В связи с любовью россиян к путешествиям в теплые страны заболевание стало встречаться довольно часто. Ежегодная заболеваемость составляет примерно 50 млн человек в год.

Малярия, которую также переносят тайские комары, убивает до 3 млн человек в год. Инкубационный период при малярии может длиться год, а у лихорадки Денге – до десяти дней.

Кроме того, тайские москиты могут переносить и другие заболевания опасные инфекции: японский энцефалит, филяриатоз и лейшманиоз.

Как защититься

Рекомендации относятся и к путешественникам, и к не выезжающим в телпые страны россиянам.

Пользоваться средствами от комаров. Особенно это касается путешественников — тайские репелленты эффективнее европейских. Однако часть из них нельзя наносить на кожу, только на одежду.

Ставить ловушки для москитов.

Вечером оставлять на теле как можно меньше открытых участков кожи.

Не пользоваться сильно пахнущей парфюмерией — она привлекает комаров. Еще больше их притягивает адреналин, поэтому при виде насекомых нужно сохранять спокойствие.

Использование кондиционера также способствует отпугиванию комаров — они не переносят резких перепадов температур.

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