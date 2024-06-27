Что за тайские комары прилетели на Алтай и чем они опасны

Откуда взялись "новые" комары
По словам алтайского биолога Людмилы Комаровой, особи этого вида могли прибыть с путешественниками и их багажом. Отмечается, что таким комарам важна высокая влажность и температура.
Опасность
Ни для кого не секрет, что тайские комары — переносчики самых опасных заболеваний.
Так, в 2018 году российских туристов потрясла история Герасима Григорьева из Барнаула. Незаметный укус комара вызвал у мужчины лихорадку денге. Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается сыпью, высокой температурой и воспалением лимфоузлов. Но также оно может привести и к летальному исходу.
Барнаулец впал в кому и скончался от осложнений.
В связи с любовью россиян к путешествиям в теплые страны заболевание стало встречаться довольно часто. Ежегодная заболеваемость составляет примерно 50 млн человек в год.
Малярия, которую также переносят тайские комары, убивает до 3 млн человек в год. Инкубационный период при малярии может длиться год, а у лихорадки Денге – до десяти дней.
Кроме того, тайские москиты могут переносить и другие заболевания опасные инфекции: японский энцефалит, филяриатоз и лейшманиоз.
Как защититься
Рекомендации относятся и к путешественникам, и к не выезжающим в телпые страны россиянам.
- Пользоваться средствами от комаров. Особенно это касается путешественников — тайские репелленты эффективнее европейских. Однако часть из них нельзя наносить на кожу, только на одежду.
- Ставить ловушки для москитов.
- Вечером оставлять на теле как можно меньше открытых участков кожи.
- Не пользоваться сильно пахнущей парфюмерией — она привлекает комаров. Еще больше их притягивает адреналин, поэтому при виде насекомых нужно сохранять спокойствие.
- Использование кондиционера также способствует отпугиванию комаров — они не переносят резких перепадов температур.
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