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Жизнь

Что за тайские комары прилетели на Алтай и чем они опасны

На Алтае появились крупные комары родом из Таиланда. Известно, что они могут переносить опасные инфекции, которые могут привести к летальному исходу. Altapress.ru разобрался, стоит ли бояться "чужеземных" насекомых и как защитить себя от их воздействия.

Комары.
Комары.
СС0

Откуда взялись "новые" комары

По словам алтайского биолога Людмилы Комаровой, особи этого вида могли прибыть с путешественниками и их багажом. Отмечается, что таким комарам важна высокая влажность и температура.

Опасность

Ни для кого не секрет, что тайские комары — переносчики самых опасных заболеваний.

Так, в 2018 году российских туристов потрясла история Герасима Григорьева из Барнаула. Незаметный укус комара вызвал у мужчины лихорадку денге. Это острое вирусное заболевание, которое сопровождается сыпью, высокой температурой и воспалением лимфоузлов. Но также оно может привести и к летальному исходу.

Барнаулец впал в кому и скончался от осложнений.

В связи с любовью россиян к путешествиям в теплые страны заболевание стало встречаться довольно часто. Ежегодная заболеваемость составляет примерно 50 млн человек в год.

Малярия, которую также переносят тайские комары, убивает до 3 млн человек в год. Инкубационный период при малярии может длиться год, а у лихорадки Денге – до десяти дней.

Кроме того, тайские москиты могут переносить и другие заболевания опасные инфекции: японский энцефалит, филяриатоз и лейшманиоз.

Как защититься

Рекомендации относятся и к путешественникам, и к не выезжающим в телпые страны россиянам.

  • Пользоваться средствами от комаров. Особенно это касается путешественников — тайские репелленты эффективнее европейских. Однако часть из них нельзя наносить на кожу, только на одежду.
  • Ставить ловушки для москитов.
  • Вечером оставлять на теле как можно меньше открытых участков кожи.
  • Не пользоваться сильно пахнущей парфюмерией — она привлекает комаров. Еще больше их притягивает адреналин, поэтому при виде насекомых нужно сохранять спокойствие.
  • Использование кондиционера также способствует отпугиванию комаров — они не переносят резких перепадов температур.

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