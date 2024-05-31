Эффективное и при этом бесплатное средство от сорняков подсказал дачникам депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru .

Чтобы избавиться от сорняков на участке, можно использовать кипяток.

Как сообщил парламентарий, с помощью кипятка можно полностью истребить сорняки на участке, а также надолго защитить его от новых нежелательных растений. Для этого нужно полить кипятком посевы или околокорневые зоны. По словам эксперта, горячая вода разрушает клетки сорняков, препятствуя их дальнейшему росту.

«Кипяток не представляет опасности для овощных культур, плодовых деревьев, домашних животных и птиц. С помощью кипятка можно избавиться от нежелательной растительности, которая затрудняет уход за садом и представляет проблему. Нет необходимости использовать химические препараты, когда есть доступное и натуральное средство, которое может эффективно решить проблему с сорняками», — отметил Чаплин.

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