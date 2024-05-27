Конец мая в Алтайском крае словно начало месяца, когда цвела черемуха, и все готовы были к похолоданию

Однако после серии теплых и жарких деньков многим не нравится похолодание, особенно садоводам и огородникам.

Так, 27 мая в регионе будут, лить дожди, возможен град, гроза. Все это при шквалистом юго-западном ветре — местами порывы достигнут 25 метров в секунду.

Дневная температура — от 13 до 18 градусов тепла. В Барнауле — до 16.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

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