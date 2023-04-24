«Делайте что-то красивое». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошее время для того, чтобы начать изменить образ жизни, мышление. Главное не перегибать палку, не отказываться от всего и сразу, не впадать в фанатизм», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, работайте руками. Займитесь теннисом, боксом, борьбой, бадминтоном. Делайте массаж. Все это поможет разгрузить голову. Там у вас сейчас полный бардак. Необходима медитация.

Тельцы, попробуйте продолжить ваши поиски (что бы вы ни искали) без паники, спокойно. Не обвиняйте во всем партнера. Не свешивайте на него ответственность за вашу жизнь и счастье.

Близнецы, вернитесь к тому, чего давно желали. Какие амбиции проигнорировали? Какого роста желали? Какой результат хотели? Чего для полного счастья вам не хватает?

Раки, не торопитесь с выводами на работе. Не спешите разрушать старые договоренности. Возможно, вы вернетесь к каким-то начинаниям и возобновите старое партнерство.

Львы, осторожней хозяйничайте на чужой территории. Ваш авторитет может как взлететь, так и опуститься. Если обучаете детей, будьте предельно внимательны, терпеливы.

Девам придется вернуться к нерешенным вопросам по работе. Не ругайтесь с партнером. Все кризисы ведут к обновлению. Не можете порадоваться — поблагодарите хотя бы.

Офис. Работа. Компьютер. СС0

Весы могут быть чрезмерно заняты социальной активностью. Вас станет невозможно остановить или переключить. Продвигайте свои бизнес-идеи. Отношения ради них не портите.

Скорпионы, постарайтесь ни с кем не конфликтовать, не спорить, не соревноваться, не конкурировать. Следите за речью. Ваше слово настолько влиятельно, что вы можете вернуть в свою жизнь старые проблемы.

Стрельцы, будьте внимательны к самочувствию. Для вас это непривычно. Могут вернуться старые коллеги, партнеры. Не давите на детей.

Козероги, как всегда, сосредоточены на своих ресурсах. Недвижимость, родина, и отношения с мамой могут потребовать больше внимания, чем вам хотелось. Сохраняйте спокойствие.

Водолеи, украшайте дом. Вешайте шторы, покупайте посуду. Делайте что-то красивое своими руками. Для вас это сейчас настоящее лекарство.

Рыбы, берегите голову и колени. Не меняйте образ жизни резко. Вредные привычки оставляйте в прошлом. Но до истощения себя не доводите. В своей речи крайностей тоже избегайте.