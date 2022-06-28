Дело об избиении тренера рубцовским подростком передали на доследование

Слушание по делу Артема Кузика, который на футбольном матче, якобы ударил тренера соперников, прошло в Рубцовске 24 июня. Судья постановил, что обвинительное заключение составили с нарушением требований.

В результате, дело передали на доследование.

«У нас было два государственных обвинителя — наш местный и краевой. Они выявили много нарушений», — отметила мама мальчика, Елена Кузик.

Дату следующего заседания пока не назначили. По информации издания, сейчас у потерпевшего Игоря Мананникова есть 10 суток, чтобы обжаловать постановление судьи.

Далее рубцовский городской суд передаст дело Артема Кузика прокурору.

Подростка обвиняют по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В 2021 году Кузик пробежал за мячом между тренером команды соперников и одним из игроков, создавших «узкий коридор». Тренер заявил, что мальчик нанес ему сильный удар, из-за которого диагностировали закрытую травму живота.

«Артем возвращается из-за ворот. Все это время тренер Игорь Мананников на своем месте. Не падает, не сгибается от боли. Но дает знать судье, что пробегавший игрок его ударил. Судьи не видят нарушений, игра продолжена. Секретарь соревнований, он же судья того матча Игорь Блох, в показаниях следователю отметит, что «когда Кузик пробежал мимо Мананникова, последний никаким образом не отреагировал на якобы удар Кузика по животу, то есть как стоял со скрещенными руками на груди, так и стоял», — сообщили ранее «Вести.Алтай».

В начале июня стало известно, что над Артемом Кузиком начали суд.