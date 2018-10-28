День автомобилиста 2018: поздравления с праздником

День автомобилиста: история праздника
В 1976 году президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта». В 80-х его переименовали в «День автомобилиста». В качестве даты выбрали последний день четвертой недели октября.
В 90-е годы власти решили объединить Дни автомобилиста и дорожника. В стране появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Однако идея была не очень удачной. В 2000 году президент подписал указ о разделении торжеств.
Как отмечают День автомобилиста в России
В этот день принято поздравлять профессиональных автомобилистов. В транспортных, грузовых и пассажирских компаниях в честь праздника организуют концерты, вручают лучшим сотрудникам премии, почетные грамоты. Во многих российских городах проводят парады ретро-автомобилей, автопробеги и конкурсы.
Поздравления с Днем автомобилиста
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляю
И от души добра желаю.
И пусть в День автомобилиста
Трасса будет ровной, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
Сложной трассы победитель
И внимательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай
Дней ясных, теплых, без дождей,
Дорог, чтоб без ухабин,
Веселья, счастья и деньжат —
Да в крупном лишь масштабе.
Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие.
Не тормози — дави на газ
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!