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День автомобилиста 2018: поздравления с праздником

28 октября в стране отмечают День автомобилиста. Рассказываем, в чем суть праздника, как отмечают День автомобилиста в России и как поздравить профессиональных водителей.

Женщина за рулем автомобиля.
Женщина за рулем автомобиля.
СС0

День автомобилиста: история праздника

В 1976 году президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта». В 80-х его переименовали в «День автомобилиста». В качестве даты выбрали последний день четвертой недели октября.

В 90-е годы власти решили объединить Дни автомобилиста и дорожника. В стране появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Однако идея была не очень удачной. В 2000 году президент подписал указ о разделении торжеств.

Как отмечают День автомобилиста в России

В этот день принято поздравлять профессиональных автомобилистов. В транспортных, грузовых и пассажирских компаниях в честь праздника организуют концерты, вручают лучшим сотрудникам премии, почетные грамоты. Во многих российских городах проводят парады ретро-автомобилей, автопробеги и конкурсы.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Поздравления с Днем автомобилиста

Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляю
И от души добра желаю.

И пусть в День автомобилиста
Трасса будет ровной, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Сложной трассы победитель
И внимательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай

Дней ясных, теплых, без дождей,
Дорог, чтоб без ухабин,
Веселья, счастья и деньжат —
Да в крупном лишь масштабе.

Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие.

Не тормози — дави на газ
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!

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