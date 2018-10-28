День автомобилиста 2018: поздравления с праздником

28 октября в стране отмечают День автомобилиста. Рассказываем, в чем суть праздника, как отмечают День автомобилиста в России и как поздравить профессиональных водителей.

День автомобилиста: история праздника

В 1976 году президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта». В 80-х его переименовали в «День автомобилиста». В качестве даты выбрали последний день четвертой недели октября.

В 90-е годы власти решили объединить Дни автомобилиста и дорожника. В стране появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Однако идея была не очень удачной. В 2000 году президент подписал указ о разделении торжеств.

Как отмечают День автомобилиста в России

В этот день принято поздравлять профессиональных автомобилистов. В транспортных, грузовых и пассажирских компаниях в честь праздника организуют концерты, вручают лучшим сотрудникам премии, почетные грамоты. Во многих российских городах проводят парады ретро-автомобилей, автопробеги и конкурсы.

С телефоном в автомобиле. CC0

Поздравления с Днем автомобилиста