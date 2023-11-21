День бухгалтера — 21 ноября. Расчетливые поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем бухгалтера сегодня

Вас поздравим от души!

Все бухгалтеры в работе

Неизменно хороши!



Пусть все сходятся отчеты,

Дебет с кредитом идут.

А в семье и счастье личном −

Радость греет и уют!



Пусть зарплаты начисления

Вдохновляют на свершения.

Будьте счастливы, богаты

И работе своей рады!

В День бухгалтера желаю

Никогда не унывать,

Все отчеты и балансы

Неизменно в срок сдавать.



Быть всегда на позитиве,

Дело от души любить,

Дебет с кредитом с улыбкой,

Без напряга вам сводить.



Быть вам в прибыли желаю,

В добром здравии всегда.

Нервы вам пускай не портят

Никогда инспектора.