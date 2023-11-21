День бухгалтера — 21 ноября. Расчетливые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
В этот день хочу поздравить всех бухгалтеров нашего коллектива! И пожелать быстрых и легких расчетов, таблиц, сведений баланса и пускай любые цифры и операции приносят радость и не вызывают проблем. С праздником!
Поздравляю с Днем бухгалтера России. Пусть работа не будет рутинной и сложной. Пусть забот в жизни будет мало, а сбывшихся желаний много. Пусть на твоём жизненном балансе постоянно числится хорошее настроение, огромное везение, высокая прибыль и взаимная любовь!
Поздравляю с днем бухгалтера! И хочу пожелать, чтобы сходился дебит и кредит, все месячные, квартальные и годовые отчеты были без проблем. Здоровья вам и вашим светлым у умным головушкам, не болеть, потому что без вас никак! Пусть все будет успешно, радостно и легко!
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
С Днем бухгалтера сегодня
Вас поздравим от души!
Все бухгалтеры в работе
Неизменно хороши!
Пусть все сходятся отчеты,
Дебет с кредитом идут.
А в семье и счастье личном −
Радость греет и уют!
Пусть зарплаты начисления
Вдохновляют на свершения.
Будьте счастливы, богаты
И работе своей рады!
В День бухгалтера желаю
Никогда не унывать,
Все отчеты и балансы
Неизменно в срок сдавать.
Быть всегда на позитиве,
Дело от души любить,
Дебет с кредитом с улыбкой,
Без напряга вам сводить.
Быть вам в прибыли желаю,
В добром здравии всегда.
Нервы вам пускай не портят
Никогда инспектора.
Поздравим мага цифр и денег.
О, в бухгалтерии ты — гений!
Знаешь закон, учет ведешь,
Дебет и кредит — всё сведешь,
Разложишь цифры все по полкам,
А документ заполнишь с толком.
В твой День бухгалтера желаем
Одним из первых быть! Мы знаем,
Как много тайн чужих хранишь
... но трудишься и не ворчишь.
Ровным и долгим станет путь,
Умей лишь грамотно рискнуть.
Поздравления с Днем бухгалтера в смс
Баланс, отчеты, накладные,
Приказы, сводки, отпускные...
Вот только часть работы Вашей,
Без Вас, увы, не сварим каши.
Про дебет, кредит и налоги
Все знаете — в подсчетах строги.
Вас от души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи, позитива,
И прибыли для коллектива.
Пусть отчет легко сдается,
Пусть порадует баланс!
Пусть у Вас большими будут,
И зарплата, и аванс!
И здоровье будет крепким,
Пусть в любви всегда везет,
С днем бухгалтера, пусть труд Ваш,
Вам удачу принесет.
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.