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Жизнь

День Ефимии. Приметы и традиции 29 сентября

29 сентября на Руси отмечали День Ефимии или Птичью костку. Православная церковь сегодня вспоминает мученицу Евфимию Всехвальную.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Народные традиции Дня Ефимии

29 сентября считали, что гадание на костях птиц будет особенно правдивым. Например, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Потому день и прозвали — Птичьей косткой.

Также праздник имеет второе название – Птичье голошение. С наступлением морозов птицы улетают на юг, а в небе раздается их громкий клич.

Также в этот день было принято ходить в баню. По поверьям, в этот день нужно смыть все болезни и хорошенько пропариться. Тогда человек не будет болеть весь год.

Птица Кукша.
Птица Кукша.
altlib.ru

Что нельзя делать на День Ефимии

  • Идти в баню вчетвером и париться чужим веником — к ссорам и болезням.

  • Ловить и есть рыбу — можно навлечь плохие новости или узнать страшную тайну.

  • Плохой день для смены обстановки: переезда, перемены места жительства или работы.

  • Стричь ногти, делать маникюр и педикюр — к болезни.

  • Чтобы сохранить деньги, стоит воздержаться от необдуманных трат.

Гуси, Крутихинский район.
Гуси, Крутихинский район.
vk.com/usynovi_zakaznik

Приметы 29 сентября

  • У девушек, родившихся в этот день, будет красивый звонкий голос.
  • Птицы летят против ветра — к приближающемуся урагану.
  • Слышен гром – зима будет бесснежной.
  • Под утро звезды мерцают — к смене погоды.
  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
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