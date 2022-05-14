День фрилансера-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Словно птица, Ты свободный! И в тепле, И не голодный. Ты работу Получай, Поздравочки Принимай!

С Днем фрилансера поздравить

Я хочу сейчас тебя.

Скорость, ум и интернет без сбоя —

Вот твоя броня!



Во Всемирной паутине

Словно рыба ты в воде.

Пусть с заказчиком небедным

Повезет скорей тебе!