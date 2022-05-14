День фрилансера-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем фрилансера в прозе
Поздравляю с Днем фрилансера! Пусть работа приносит только радость и счастье, пусть деньги льются рекой, а времени на отдых будет как можно больше!
С Днем фрилансера! Желаю понимающих заказчиков, больших гонораров и побольше интересной работы! Не скучай и получай удовольствие от работы! Ура!
Хочу поздравить с Днем фрилансера и пожелать высоких достижений в работе! Счастья, здоровья, легкого продвижения в интернете и интересных проектов!
Поздравления с Днем фрилансера в стихах
Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!
Удаленная работа —
Это дело непростое,
В этот день фрилансер каждый
Поздравления достоин,
Всем фрилансерам желаем
Много прибыльных заказов,
Своевременной оплаты,
Счастья и моментов классных!
В День фрилансера желаю:
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает
И заказ будет всегда!
Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!
Поздравления с Днем фрилансера в смс
Словно птица,
Ты свободный!
И в тепле,
И не голодный.
Ты работу
Получай,
Поздравочки
Принимай!
C Днем фрилансера поздравляем,
Желаем счастья и любви,
Творить в просторах интернета,
Дела великие свои!
С Днем фрилансера поздравить
Я хочу сейчас тебя.
Скорость, ум и интернет без сбоя —
Вот твоя броня!
Во Всемирной паутине
Словно рыба ты в воде.
Пусть с заказчиком небедным
Повезет скорей тебе!