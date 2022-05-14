14 мая
﻿
Жизнь

День фрилансера-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День фрилансера отмечают 14 мая. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

Поздравления с Днем фрилансера в прозе

Поздравляю с Днем фрилансера! Пусть работа приносит только радость и счастье, пусть деньги льются рекой, а времени на отдых будет как можно больше!

С Днем фрилансера! Желаю понимающих заказчиков, больших гонораров и побольше интересной работы! Не скучай и получай удовольствие от работы! Ура!

Хочу поздравить с Днем фрилансера и пожелать высоких достижений в работе! Счастья, здоровья, легкого продвижения в интернете и интересных проектов!

Ноутбук. Смартфон.
Ноутбук. Смартфон.
СС0

Поздравления с Днем фрилансера в стихах

Новый праздник появился
Стильный, модный, молодой,
День фрилансера сегодня
Отмечаем всей страной.

Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
И всегда успеха градус
Обязательно растет!

Удаленная работа —
Это дело непростое,
В этот день фрилансер каждый
Поздравления достоин,
Всем фрилансерам желаем
Много прибыльных заказов,
Своевременной оплаты,
Счастья и моментов классных!

В День фрилансера желаю:
Пусть не рвутся провода,
Интернет не дорожает
И заказ будет всегда!

Впереди тебе открытий,
Будь успешным, знаменитым,
Счастье, радость и свобода,
Пусть встречают у порога!

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Поздравления с Днем фрилансера в смс

Словно птица,
Ты свободный!
И в тепле,
И не голодный.

Ты работу
Получай,
Поздравочки
Принимай!

C Днем фрилансера поздравляем,
Желаем счастья и любви,
Творить в просторах интернета,
Дела великие свои!

С Днем фрилансера поздравить
Я хочу сейчас тебя.
Скорость, ум и интернет без сбоя —
Вот твоя броня!

Во Всемирной паутине
Словно рыба ты в воде.
Пусть с заказчиком небедным
Повезет скорей тебе!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость