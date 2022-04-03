День геолога-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем геолога в прозе
Поздравляю с Днем геолога и хочу пожелать, чтобы интуиция никогда не подводила, чтобы верные знания всегда приводили к правильным ответам и решениям, чтобы в деятельности каждый раз появлялись перспектива и шанс на успех, чтобы в жизни всегда присутствовало счастье дороже золота.
Поздравляю с Днем геолога! Желаю великих открытий, побольше сил и терпения, вдохновения и самых нужных находок. Пусть работа приносит только радость, легкость и финансовое благополучие.
Всех геологов поздравляю с профессиональным праздником. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Интересных экспедиций и командировок, плодотворных работ, успехов и исполнения поставленных целей!
Поздравления с Днем геолога в стихах
День геолога сегодня,
От души желаем вам
Яркой жизни, впечатлений
И эмоций океан,
Пусть работа дарит радость,
Дома ждет всегда уют,
И друзья всегда на помощь
Обязательно придут!
В День геолога желаю,
Отыскать ценнейший клад,
В работе не встречая
Ни проблем, ни преград!
Много новых впечатлений,
Много знаний получить,
Больше красочных мгновений
Себе в память положить!
Под землей найти ты можешь
Ископаемых букет
И вести раскопки тоже
Приучился с давних лет.
Ты — геолог первоклассный,
И сомнений в этом нет,
Пусть удачей ежечасно
Будет весь твой путь согрет!
Поздравления с Днем геолога в смс
Неустанная работа,
О природе все забота,
Шахты, лестницы, ура,
С Днем геолога, друзья!
Пусть удача улыбнется,
Горе в жизни не коснется,
Сил в работе, процветания,
В коллективе обожания!
Ты устали не знаешь,
Раскопки проводя,
Но нынче отдыхаешь,
Ведь праздник у тебя!
Геолог, поздравляю,
Желаю счастья, благ,
Пусть к радости без края
Приводит каждый шаг!
С Днем геолога, ребята,
Поздравляю вас сердечно,
Путь открытий и побед
Полон будет путь ваш!
Интересных экспедиций
От души желаю вам,
Обойти дорог немало
По богатым всем местам.