День геолога-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем геолога и хочу пожелать, чтобы интуиция никогда не подводила, чтобы верные знания всегда приводили к правильным ответам и решениям, чтобы в деятельности каждый раз появлялись перспектива и шанс на успех, чтобы в жизни всегда присутствовало счастье дороже золота.