3 апреля
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Жизнь

День геолога-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День геолога отмечают 3 апреля. К празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геолога в прозе

Поздравляю с Днем геолога и хочу пожелать, чтобы интуиция никогда не подводила, чтобы верные знания всегда приводили к правильным ответам и решениям, чтобы в деятельности каждый раз появлялись перспектива и шанс на успех, чтобы в жизни всегда присутствовало счастье дороже золота.

Поздравляю с Днем геолога! Желаю великих открытий, побольше сил и терпения, вдохновения и самых нужных находок. Пусть работа приносит только радость, легкость и финансовое благополучие.

Всех геологов поздравляю с профессиональным праздником. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Интересных экспедиций и командировок, плодотворных работ, успехов и исполнения поставленных целей!

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геолога в стихах

День геолога сегодня,
От души желаем вам
Яркой жизни, впечатлений
И эмоций океан,
Пусть работа дарит радость,
Дома ждет всегда уют,
И друзья всегда на помощь
Обязательно придут!

В День геолога желаю,
Отыскать ценнейший клад,
В работе не встречая
Ни проблем, ни преград!

Много новых впечатлений,
Много знаний получить,
Больше красочных мгновений
Себе в память положить!

Под землей найти ты можешь
Ископаемых букет
И вести раскопки тоже
Приучился с давних лет.

Ты — геолог первоклассный,
И сомнений в этом нет,
Пусть удачей ежечасно
Будет весь твой путь согрет!

Камни, ископаемые, минералы, геология.
Камни, ископаемые, минералы, геология.
СС0

Поздравления с Днем геолога в смс

Неустанная работа,
О природе все забота,
Шахты, лестницы, ура,
С Днем геолога, друзья!

Пусть удача улыбнется,
Горе в жизни не коснется,
Сил в работе, процветания,
В коллективе обожания!

Ты устали не знаешь,
Раскопки проводя,
Но нынче отдыхаешь,
Ведь праздник у тебя!

Геолог, поздравляю,
Желаю счастья, благ,
Пусть к радости без края
Приводит каждый шаг!

С Днем геолога, ребята,
Поздравляю вас сердечно,
Путь открытий и побед
Полон будет путь ваш!

Интересных экспедиций
От души желаю вам,
Обойти дорог немало
По богатым всем местам.

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