1 апреля
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Жизнь

День смеха. Шуточные поздравления в прозе, стиха и смс

День смеха отмечают 1 апреля. Altapress.ru собрал забавные поздравления в прозе, стихах и смс.

Воздушные шары, праздник, день рождения.
Воздушные шары, праздник, день рождения.
pixabay.com/

Поздравления с Днем смеха в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и посмеяться!

Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С Днем смеха!

Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть хорошее настроение сопутствует всегда и везде. Пусть надежные друзья делают эту жизнь ещё более интересной. С Днем смеха!

Смайл, эмодзи, улыбка.
Смайл, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в стихах

Желаю много позитива
В этот радостный денек!
Душа поет пускай счастливо,
Пусть льется смех, как ручеек!

Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!

Всюду радость и веселье,
Наступил День смеха,
Пожелаем вам сегодня
Счастья и успеха,
Пусть же вам во всем везет,
Чаще улыбайтесь
И на позитиве
Всегда вы оставайтесь!

Сегодня будут шутки, смех —
У шутников большой успех.
Друзей разыгрывать мы очень рады,
Придумывать различные шарады.
Давайте так же мы весь этот год,
С весельем жить и без невзгод.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем смеха в смс

В День смеха искристого —
Юмора чистого,
Шуток потоньше,
Жизни подольше!

Весна, апрель, шутки и смех,
Поздравки, шарики, клоуны,
Веселья сегодня хватит на всех,
Смеяться всем право даровано! Ура!

Давайте шутки отпускать,
Пускай нас одолеет радость,
Мы будем петь и танцевать,
От чумового смеха падать.
Сегодня праздник! Поздравок,
Смешной, но чуточку серьезный,
Из нас любой составить смог,
Дерзайте все, пока не поздно!

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