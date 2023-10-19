День лицеиста - 19 октября. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Ты лицеист, и это круто,

Учись отлично, лишь на «пять»!

Пусть дарит каждая минута

Возможность что-то узнавать!



Пускай все цели и задачи

Тебе удастся воплотить!

Желаю всяческой удачи

И сил, чтоб все легко учить!

Сегодня праздник лицеиста!

Учись примерно, не ленись.

Пускай сияет солнце чисто,

И самой яркой будет жизнь!



И пусть друзья с тобою вместе

Высот в учебе достигать

Сумеют, будто в доброй песне,

Чтоб вам в дальнейшем процветать!