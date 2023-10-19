День лицеиста - 19 октября. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем лицеиста в прозе
Поздравляем с всемирным днем лицеиста! Желаем, вдохновения и созидания, понимания и желания достигать большего! Легкой учебы, памятных событий, крепкой дружбы, перспективного жизненного пути! Усидчивости, тяги к познанию и воплощению теорий в практику. Успехов, достижений и отличного настроения!
Поздравляю со Всемирным днем лицеиста и желаю тебе каждый день узнавать много нового, интересного и важного. Желаю идти по жизни смело и уверенно, имея верных друзей, стремясь к победам и успехам, занимая должный чин и достойно проявляя свой талант.
Поздравляю тебя лицеист. Желаю, чтобы за спиной твоей всегда порхали крылья успеха. Пускай твоя молодость, юношеский азарт и жадность до знаний, несут тебя навстречу важным открытиям, которые станут прочным фундаментом твоей карьеры. С праздником!
Поздравления с Днем лицеиста в стихах
Ты лицеист, и это круто,
Учись отлично, лишь на «пять»!
Пусть дарит каждая минута
Возможность что-то узнавать!
Пускай все цели и задачи
Тебе удастся воплотить!
Желаю всяческой удачи
И сил, чтоб все легко учить!
Сегодня праздник лицеиста!
Учись примерно, не ленись.
Пускай сияет солнце чисто,
И самой яркой будет жизнь!
И пусть друзья с тобою вместе
Высот в учебе достигать
Сумеют, будто в доброй песне,
Чтоб вам в дальнейшем процветать!
Быть лицеистом — гордое звание,
Ты получаешь отличные знания,
Многое сможешь потом совершать,
На практике свой интеллект применять.
Ну а сейчас ты учись на отлично,
Новых познаний запомни прилично,
Гордостью будь своего заведения,
И никогда не теряй настроения!
Поздравления с Днем лицеиста в смс
Лицеистам всем сегодня
Крикну громко я: «виват»,
Пусть всегда у вас, ребята,
Радостно глаза горят.
Пусть учеба будет в радость,
Множатся пусть знания,
Вам желаю дней веселых,
Успехов в начинаниях.
Лицеисты во всем мире
Праздник отмечают.
Вас, ребята, от души
Нынче поздравляю.
Пусть вас радует учеба,
Знаний даст вам пусть багаж.
Ну а жизнь пускай подарит
Счастья радостный вираж.
Открой в лицей скорее дверь!
Желаю в обучении роста,
Быть лицеистом так непросто,
Но ты все сможешь, уж поверь!
Пускай все сложные задания
Тобой решатся на «ура»,
И пусть лицейская пора
Приносит красочные знания!