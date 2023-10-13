День Михаила Соломенного: как привлечь удачу на свою сторону

13 октября проходит народный праздник Михаил Соломенный. В этот день в Православии чтят память святителя Михаила, жившего в X веке.

Традиции Михаила Соломенного

В это день сжигали соломенные постели. За лето она приходила в негодность, а старую солому сжигали, веря, что вместе с ней из дома уйдут сглазы, нечистая сила, плохие сны и болезни. Также сжигали и лапти «чтобы дать ход зиме».

В этот же день мыли детей на пороге дома. Существовало поверье, что если это сделать, ребенок не будет болеть зимой.

Порог поливали святой водой — чтобы нечисть не проникла в жилище.

Сон в ночь на 13 октября может подарить полезную информацию, которая пригодится в будущем. Стоит ее изучить, проанализировать и запомнить.

Что нельзя делать 13 октября

Ходить в лес, отдыхать на природе — считается, что перед зимовкой буянят лесные духи, которые могут причинить человеку вред.

Носить грязную, износившуюся, дырявую одежду — можно притянуть к себе неприятности.

Пускать в дом незнакомых людей — человек с дурным глазом может испортить благополучие в семье.

Принимать подарки — вместе с подарком легко перенять от другого человека его проблемы.

Приступать к ремонту — по приметам или суевериям, ремонт, начатый сегодня, будет сложным и затянется надолго.

Народные приметы на Михаила Соломенного

Выпал первый снег — до настоящей зимы еще долго.

Журавли улетели на юг — зима будет ранней.

Белка полностью сменила мех на зимний — осень и зима будут хорошими.

Лучина горит неясно — к ненастной погоде.

Луна туманная и мутная — к непогоде.

Утром на окнах появились морозные узоры — в течение дня заявятся гости.

Сухой снег выпал — к урожайному лету.

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