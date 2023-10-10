На Алтае будет теплый декабрь - приметы на Савватия Пчельника

Традиции Савватия Пчельника
10 октября заканчивалась Пчелиная девятина, в течение которой подготавливали улей к зиме. Люди поговаривали:
«Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета».
Также православные верили, что пчелиным промыслом может заниматься только тот, кто ведет праведную жизнь перед Господом. Потому пчеловоды вместе с детьми молились святому Савватию.
Также в этот день женщины пекли особые медовые пряники, которые раздавали только членам семьи. Угощение съедали, а крошки отдавали птицам — так можно приманить благополучие в дом.
Что нельзя делать 10 октября
- Заменять мед вареньем.
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Запрещены все операции с деньгами — иначе сделки сорвутся.
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Нельзя долго спать, а то придут болезни.
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Не стоит брать вещи мужа или жены — можно сильно поссориться.
Приметы Пчельника
- Сухой и солнечный денек на Пчельника считался в старину хорошей приметой. Осень будет погожей, а декабрь – мягким.
- Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.
- Вход в улей остался открытым — зима будет теплой. А если его плотно залепили пчелы — то грянут морозы.
- Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Дождь со снегом в этот день сулят в январе сильные оттепели.