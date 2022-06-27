27 июня
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Жизнь

День молодежи-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День молодежи отмечают 27 июня. Теплые и приятные поздравления — в подборке altapress.ru.

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

Поздравления с Днем молодежи-2022 в прозе

С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!

С Днем молодежи! Желаю энергии, красоты, здоровья, вдохновения и воплощения всех юных желаний. Пусть молодость не торопится тебя покидать. Пусть эти веселые годы дарят уверенность, счастье, любовь и успех!

С праздником, молодежь! Пусть жизнь с каждым днем расцветает, приобретая все больше красок, впечатлений и приятных эмоций. Ура!

Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
СС0

Поздравления с Днем молодежи-2022 в стихах

День молодежи
Отмечаем мы с утра,
Молодым быть классно все же,
В жизни лучшая пора!

Оставайтесь молодыми,
Как можно дольше, господа,
Боевыми, озорными
И веселыми всегда!

День молодежи в России —
Творчество, юность и сила.
Новое пусть поколение
Рвется вперед с вдохновением.

Пусть будут новые цели,
Планы, мечты и идеи,
Будет счастливым, надежным
Будущее молодежи!

Молодежь — страны опора,
И надежда лишь на вас.
Вам страною править скоро,
Строить мир — отраду глаз.

Пусть удача с вами будет,
Счастья, света в каждый дом.
Пусть печаль о вас забудет,
И все плохое станет сном!

&quot;Молодежь на модных тачках&quot;. СССР, 1990-е.
«Молодежь на модных тачках». СССР, 1990-е.
fishki.net

Поздравления с Днем молодежи-2022 в смс

Солнце, лес, шашлык
Иль в баре дискотека…
Гуляй же, молодежь,
До нескончанья века.

В июньский этот вечер
Веселье пусть поет.
А наше поколенье
Лишь вами и живет.

Где на улице галдеж?
Там гуляет молодежь.
Поздравляю громко, внятно.
Молодым побыть приятно!

Снуют туда-сюда без лени,
Всегда им море по колено.
Движуха ночью неспроста —
Друг молодежи — темнота.

Вы же были молодыми,
В давний день и давний час,
И сегодня, став седыми,
Не судите строго нас.
Всем я нынче пожелаю
Молодыми быть внутри!

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