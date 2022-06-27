День молодежи-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День молодежи

Отмечаем мы с утра,

Молодым быть классно все же,

В жизни лучшая пора!



Оставайтесь молодыми,

Как можно дольше, господа,

Боевыми, озорными

И веселыми всегда!

День молодежи в России —

Творчество, юность и сила.

Новое пусть поколение

Рвется вперед с вдохновением.



Пусть будут новые цели,

Планы, мечты и идеи,

Будет счастливым, надежным

Будущее молодежи!