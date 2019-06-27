День молодежи в Барнауле 2019: когда и куда сходить

День молодежи в Барнауле 2019
Парк «Центральный»
- 15:00 — Эко-фестиваль с мастер-классами.
- 16:00 — Концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. Начинают работу интерактивные площадки Барнаульского представительства телеканала ТНТ.
- 17.00 — Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019».
- 18.00 — Отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул»
- 18.30 — Выступление лучших КВН-команд Барнаула и Алтайского края.
- 19.30 — Концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».
Городской пляж
29 июня в 12:00 День молодежи отпразднуют на открытии городского пляжа. В программе — городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини, концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту.
Парк «ВРЗ»
29 июня в парковой зоне «ВРЗ» (бульвар 9 января, 99) пройдет спортивно-развлекательный праздник «Молодость». В нем участвуют команды от нескольких алтайских организаций. Участники будут проходить полосу препятствий, разбирать и собирать туристическую палатку, сдавать нормы ГТО, а также готовить и оригинально представлять шашлык.