День молодежи в Барнауле 2019: когда и куда сходить

День молодежи в Барнауле отметят 29 июня, сообщает официальный сайт города. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

День молодежи в Барнауле 2019

Парк «Центральный»

15:00 — Эко-фестиваль с мастер-классами.

16:00 — Концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. Начинают работу интерактивные площадки Барнаульского представительства телеканала ТНТ.

17.00 — Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019».

18.00 — Отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул»

18.30 — Выступление лучших КВН-команд Барнаула и Алтайского края.

19.30 — Концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».

Городской пляж

29 июня в 12:00 День молодежи отпразднуют на открытии городского пляжа. В программе — городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини, концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту.

Парк «ВРЗ»

29 июня в парковой зоне «ВРЗ» (бульвар 9 января, 99) пройдет спортивно-развлекательный праздник «Молодость». В нем участвуют команды от нескольких алтайских организаций. Участники будут проходить полосу препятствий, разбирать и собирать туристическую палатку, сдавать нормы ГТО, а также готовить и оригинально представлять шашлык.