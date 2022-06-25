25 июня
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Жизнь

День моряка-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День моряка, или День мореплавателя, отмечают 25 июня. К празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в прозе

Желаю, чтобы твоя жизнь тебя не штормила, не качала, не била о скалы и не бросала на мель. Пускай она всегда будет удачной, тихой, размеренной, а также радует легким бризом счастья и благополучия. Пускай впереди тебя ждут только гостеприимные причалы, на которых ты всегда сможешь найти покой, радость, поддержку и уют. С Днем моряка!

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья «несут» вас с улыбкой и солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого, и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в стихах

Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай хоть иногда!

В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!

Желаю солнца, ветерка
Тебе в День классный моряка!
Эмоций ярких ураган,
Любви и счастья океан.

Будь на плаву, не на мели,
Пусть снится море, корабли,
Уютно будет на борту,
В каюте, дома и в порту!

Ты привык с волнами спорить
Вдалеке от берегов,
Морякам нельзя без моря,
А морям — без моряков.

Пусть волна под крики чаек
Лижет кораблю бока,
Словно море отмечает
С нами праздник моряка.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в смс

Мы сегодня поздравляем
Тех, кто бороздит моря!
Праздник важный отмечает
Каждый в этот день моряк.
Им желаем мы здоровья,
Ждет на суше их родня,
Жизнь их будет интересной,
Радостной день ото дня!

В День моряка желаю
Сил крепких, как гранит,
Пусть море, набегая,
Печали поглотит!

Удача, как цунами,
Тебя накроет вмиг,
Чтоб ты в своем призванье
Больших высот достиг!

Храбрый, боевой моряк,
Не страшат тебя ненастья,
Пусть судьба даст добрый знак,
И все дни наполнит счастье!

Пусть стихии все
Твоей воле покорятся,
Чтоб с распахнутой душой
Этой жизнью наслаждаться!

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