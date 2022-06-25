День моряка-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю, чтобы твоя жизнь тебя не штормила, не качала, не била о скалы и не бросала на мель. Пускай она всегда будет удачной, тихой, размеренной, а также радует легким бризом счастья и благополучия. Пускай впереди тебя ждут только гостеприимные причалы, на которых ты всегда сможешь найти покой, радость, поддержку и уют. С Днем моряка!

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья «несут» вас с улыбкой и солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.