День моряка-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в прозе
Желаю, чтобы твоя жизнь тебя не штормила, не качала, не била о скалы и не бросала на мель. Пускай она всегда будет удачной, тихой, размеренной, а также радует легким бризом счастья и благополучия. Пускай впереди тебя ждут только гостеприимные причалы, на которых ты всегда сможешь найти покой, радость, поддержку и уют. С Днем моряка!
Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья «несут» вас с улыбкой и солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.
Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого, и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!
Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в стихах
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
Желаю солнца, ветерка
Тебе в День классный моряка!
Эмоций ярких ураган,
Любви и счастья океан.
Будь на плаву, не на мели,
Пусть снится море, корабли,
Уютно будет на борту,
В каюте, дома и в порту!
Ты привык с волнами спорить
Вдалеке от берегов,
Морякам нельзя без моря,
А морям — без моряков.
Пусть волна под крики чаек
Лижет кораблю бока,
Словно море отмечает
С нами праздник моряка.
Приятные поздравления с Днем моряка-2022 в смс
Мы сегодня поздравляем
Тех, кто бороздит моря!
Праздник важный отмечает
Каждый в этот день моряк.
Им желаем мы здоровья,
Ждет на суше их родня,
Жизнь их будет интересной,
Радостной день ото дня!
В День моряка желаю
Сил крепких, как гранит,
Пусть море, набегая,
Печали поглотит!
Удача, как цунами,
Тебя накроет вмиг,
Чтоб ты в своем призванье
Больших высот достиг!
Храбрый, боевой моряк,
Не страшат тебя ненастья,
Пусть судьба даст добрый знак,
И все дни наполнит счастье!
Пусть стихии все
Твоей воле покорятся,
Чтоб с распахнутой душой
Этой жизнью наслаждаться!