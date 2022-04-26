День нотариата-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем нотариата-2022 в прозе
Спешу поздравить с Днем нотариата! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!
Пусть в День нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!
От души хочу поздравить с Днем нотариата! Пусть ваша контора не знает отбоя от клиентов, безупречная репутация заставит всех конкурентов быть в тени, закон руководит в деятельности и жизни, а важность дела приносит удовольствие и прекрасный доход!
Поздравления с Днем нотариата-2022 в стихах
Я поздравляю с Днем нотариата!
Ваш труд так важен, нужен просто всем.
Пускай растут успешность и зарплата,
Не будет вовсе никаких проблем!
Пусть дома любят, ценят, обожают,
А на работе премии дают,
Пускай коллеги очень уважают,
А все клиенты позитив несут!
Желаю в этот День нотариата,
Чтоб вам работа радость приносила,
Чтоб были вы здоровы и богаты,
Бодры, полны энергии и силы!
Сбываются пусть все ваши желания,
Хочу вам много счастья пожелать,
Успехов и, конечно, процветания,
И лишь вперед уверенно шагать!
День нешуточный сегодня,
С праздником, ребята,
Те, кто занят этим делом,
С Днем нотариата!
Поздравления с Днем нотариата-2022 в смс
В День нотариата шлю
От души вам поздравления,
Ждут в работе пусть успехи,
Не покинет вдохновение.
Процветать я вам желаю,
Быть счастливыми всегда,
Пусть Фемида помогает,
И вперед ведет звезда.
Нынче с Днем нотариата
Я спешу тебя поздравить,
Пусть быстрей растет зарплата,
Чтобы в банке счет прибавить!
Как от палочки волшебной,
Пусть легко дела вершатся,
В репутации хвалебной
Чтоб тебе всегда купаться!
День нотариата нынче,
Поздравляю вас сердечно,
В офис очередь пусть будет
Непременно бесконечной.
Ладится пусть дело ваше,
Чтите от души закон
И тогда вам прибыль точно
Принесет большую он.