26 апреля
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Жизнь

День нотариата-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День нотариата отмечают в России 26 апреля. Altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем нотариата-2022 в прозе

Спешу поздравить с Днем нотариата! Пусть этот профессиональный праздник придаст новых сил, зарядит вдохновением и подарит новые цели! Желаю лояльных клиентов, успешной карьеры, достатка и счастья!

Пусть в День нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!

От души хочу поздравить с Днем нотариата! Пусть ваша контора не знает отбоя от клиентов, безупречная репутация заставит всех конкурентов быть в тени, закон руководит в деятельности и жизни, а важность дела приносит удовольствие и прекрасный доход!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем нотариата-2022 в стихах

Я поздравляю с Днем нотариата!
Ваш труд так важен, нужен просто всем.
Пускай растут успешность и зарплата,
Не будет вовсе никаких проблем!

Пусть дома любят, ценят, обожают,
А на работе премии дают,
Пускай коллеги очень уважают,
А все клиенты позитив несут!

Желаю в этот День нотариата,
Чтоб вам работа радость приносила,
Чтоб были вы здоровы и богаты,
Бодры, полны энергии и силы!

Сбываются пусть все ваши желания,
Хочу вам много счастья пожелать,
Успехов и, конечно, процветания,
И лишь вперед уверенно шагать!

День нешуточный сегодня,
С праздником, ребята,
Те, кто занят этим делом,
С Днем нотариата!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
СС0

Поздравления с Днем нотариата-2022 в смс

В День нотариата шлю
От души вам поздравления,
Ждут в работе пусть успехи,
Не покинет вдохновение.

Процветать я вам желаю,
Быть счастливыми всегда,
Пусть Фемида помогает,
И вперед ведет звезда.

Нынче с Днем нотариата
Я спешу тебя поздравить,
Пусть быстрей растет зарплата,
Чтобы в банке счет прибавить!

Как от палочки волшебной,
Пусть легко дела вершатся,
В репутации хвалебной
Чтоб тебе всегда купаться!

День нотариата нынче,
Поздравляю вас сердечно,
В офис очередь пусть будет
Непременно бесконечной.

Ладится пусть дело ваше,
Чтите от души закон
И тогда вам прибыль точно
Принесет большую он.

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