День нотариата-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Я поздравляю с Днем нотариата!

Ваш труд так важен, нужен просто всем.

Пускай растут успешность и зарплата,

Не будет вовсе никаких проблем!



Пусть дома любят, ценят, обожают,

А на работе премии дают,

Пускай коллеги очень уважают,

А все клиенты позитив несут!

Желаю в этот День нотариата,

Чтоб вам работа радость приносила,

Чтоб были вы здоровы и богаты,

Бодры, полны энергии и силы!



Сбываются пусть все ваши желания,

Хочу вам много счастья пожелать,

Успехов и, конечно, процветания,

И лишь вперед уверенно шагать!