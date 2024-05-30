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Жизнь

День окрошки — 30 мая. История и интересные факты

30 мая в России отмечают гастрономический праздник — День окрошки. Это мероприятие посвящено одному из самых известных и древних русских блюд.

Окрошка.
Окрошка.
https://delo-vcusa.ru/

День окрошки. История праздника

30 мая в России отмечают гастрономический праздник — День окрошки. Это мероприятие посвящено одному из самых известных и древних русских блюд — окрошке.

Окрошка получила свое название от глагола «крошить», что означает мелко нарезать. Это блюдо представляет собой холодный суп и является традиционным в национальной русской кухне.

Первые рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века, на заре русской кулинарной литературы. А похожее на нее блюдо — ботвинья — упоминается еще раньше, в XVI веке, в книге «Домострой».

Окрошка.
Окрошка.
youtube.com, Наталья Ким

Интересные факты

  1. Окрошка может быть приготовлена на квасе, кефире, сыворотке, минеральной воде или других жидкостях.

  2. В состав окрошки могут входить самые разнообразные ингредиенты, такие как вареный картофель, свежие огурцы, редис, зелень, яйца, колбаса или отварное мясо.

  3. Существует множество рецептов окрошки, которые отличаются по составу и способу приготовления.

  4. Окрошка является популярным блюдом в России и других странах бывшего СССР.

  5. Окрошка может подаваться как первое блюдо или как закуска.

  6. Окрошка имеет освежающий вкус и хорошо утоляет жажду в жаркую погоду.

  7. Окрошка может иметь различные вариации в зависимости от региона и личных предпочтений.

  8. Окрошка считается полезным блюдом, так как содержит свежие овощи и зелень, богатые витаминами и минералами.

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