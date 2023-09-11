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Жизнь

День ожидания необъяснимого и другие интересные праздники 11 сентября

День ласкового обращения, Всемирный день журавля и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 11 сентября.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Праздник ласкового обращения

Зачастую люди стесняются выражать своичувства и симпатию. Мы все время ждем удобного случая, чтобы сказать «люблю» и рассказать близким и родным, насколько высоко мы их ценим. Праздник ласкового обращения является отличным поводом, чтобы подарить любимому человеку немного тепла и нежности «просто так».

Поцелуй. Пары.
Поцелуй. Пары.
открытые источники (CC0)

День ожидания необъяснимого

Мечты сбываются! Все, что для этого нужно – заменить мечту на цель, а желание на конкретные действия. 11 сентября во многих странах мира отмечается День правильного ожидания. В честь праздника отбросьте прочь «розовые фантазии» о сказочных феях, которые придут и сделают все за вас. Встаньте с дивана и начните наконец-то двигаться навстречу своим мечтам.

Белые журавли
Белые журавли
Открытые источники в интернете

Всемирный день журавля

Дата этого экологического праздника является уникальной для каждого года и отмечается ежегодно, во второе воскресенье сентября. Предки эти красивых птиц появились еще 40-60 миллионов лет назад, то есть во времена динозавров. Сегодня же большинство видов журавлей занесено в Красную книгу. Всемирный день журавля направлен на повышение уровня осведомленности общества об этой проблеме.

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