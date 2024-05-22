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Жизнь

День перенесения мощей Николая Чудотворца. Какие есть приметы и традиции

Православные верующие 22 мая отмечают День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари. Этот святой особо почитается во многих странах и считается близким к народу. На Руси этот праздник известен как Никола Вешний или Летний.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Кем был Николай Чудотворец

Николай Чудотворец, также известный как Николай Угодник, родился в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии. Его появление на свет было чудом, так как его родители долго не могли зачать ребенка.

С детства он рос праведным и смиренным человеком, а повзрослев, стал священником. После смерти родителей Николай раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры, где служил архиепископом. Он боролся с язычниками и еретиками, помогал больным и нуждающимся, и совершил множество чудес.

Николай прожил долгую жизнь и после смерти его тело начало мироточить. Паломники со всего мира стали приходить к его усыпальнице, чтобы попросить об исцелении от болезней и избавлении от невзгод.

Церковь.
Церковь.
СС0

Какие есть традиции в день памяти Николая Чудотворца

Святой Николай Чудотворец всегда был одним из самых почитаемых святых среди русского народа. Его культ начал формироваться практически сразу после принятия христианства на Руси в 988 году.

Земледельцы и скотоводы, которые считали Николая Чудотворца своим небесным покровителем, относились к нему с особым почетом. Поэтому они широко отмечали праздник Николы Вешнего, связанный со святым.

В некоторых регионах в день памяти святого Николая Чудотворца проводили особый обряд — «хождение в жито». Это был ритуальный осмотр полей перед началом посевной. Во время обряда крестьяне читали молитвы и заговоры, прося святого послать им дождь.

Кроме того, с Николы Вешнего для жителей деревень начиналась сытая пора. Трава на пастбищах шла в рост, поэтому можно было не беспокоиться о том, что скоту не хватит корма. Коровы и козы отъедались и давали больше молока, благодаря чему семья была обеспечена пропитанием. Отсюда и пошла поговорка: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи».

На Николу Вешнего владельцы лошадей впервые выпускали их на ночные выпасы. Чтобы лошади были здоровы, хозяева заказывали молебны святому Николаю. А для защиты стада от хищников в стол или порог дома втыкали нож и читали заговор.

Первый выход на ночной выпас был настоящим праздником для пастухов и погонщиков. Молодые люди собирались вместе, разводили костры, угощались пирогами и гречневой кашей. Иногда к ним присоединялись и девушки, но чаще всего это было мужское торжество. Такие посиделки назывались «никольщиной».

Корова.
Корова.
pixabay

Какие есть приметы в день Николая Чудотворца

На Руси с праздником Николы Вешнего было связано множество народных примет. Земледельцы радовались дождю в этот день, так как он сулил богатый урожай летом. Если ночью гремел гром, то это предвещало хорошую погоду в ближайшее время.

Также обращали внимание на растения. Нераскрывшиеся одуванчики считались признаком скорого дождя, а цветущая рябина предсказывала короткую осень.

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