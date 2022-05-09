День Победы-2022. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем Победы поздравляю!

Неба мирного желаю.

Чтобы правнук или внук

Выстрелов не помнил звук.



Жить и радоваться жизни,

Знать историю Отчизны

И дедов благодарить,

Что позволили нам жить!

Вам желаю в День Победы

В небо синее смотреть,

В жизни никогда не плакать

И совсем чтоб не болеть.



Солнца, радости и счастья,

Быть любимыми, любить,

И о подвиге великом

Память вечную хранить!