День Победы-2022. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем Победы в прозе
День, когда слов не хватает, и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о Великой Победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба, и чтобы память сохраняла важность этого дня!
Поздравляю с великим Днем Победы! Спасибо всем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Желаю, чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей земле!
С Днем Победы! Пусть сердце радуется, глаза не знают слез, и ничто не нарушает свободу, счастье и покой, за которые сражались наши деды и прадеды.
Поздравления с Днем Победы в стихах
С Днем Победы поздравляю!
Неба мирного желаю.
Чтобы правнук или внук
Выстрелов не помнил звук.
Жить и радоваться жизни,
Знать историю Отчизны
И дедов благодарить,
Что позволили нам жить!
Вам желаю в День Победы
В небо синее смотреть,
В жизни никогда не плакать
И совсем чтоб не болеть.
Солнца, радости и счастья,
Быть любимыми, любить,
И о подвиге великом
Память вечную хранить!
В День Победы вам желаю
Жизни долгой, полной сил,
Чтобы счастливы вы были,
Чтобы мир всегда царил!
Ярким солнышко чтоб было,
И здоровье, как скала.
От всего, что есть плохого,
Вас судьба уберегла!
Поздравления с Днем Победы в смс
С Днем Победы поздравляю!
Быть счастливыми желаю,
В мире и любви прожить,
Подвиг славный не забыть!
Чтобы солнце ярким было,
Небо чистое всегда,
Чтоб ни боли, ни страданий
Мы не знали никогда!
С Днем Победы Великой,
Всем добра и тепла,
Чтобы жизнь во всем мире
Тихой и мирной была!
Солнце ярко пусть светит
И поют соловьи.
Люди мирной планеты,
Проживайте в любви!
С Днем Победы сегодня
От души поздравляю.
Безмятежного неба
Я над вами желаю.
Пусть все беды и войны
Стороною обходят,
А любовь и добро
Чаще в дом ваш заходят!