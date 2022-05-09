9 мая
﻿
Жизнь

День Победы-2022. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

День Победы празднуют 9 мая. Altapress.ru подобрал приятные и сильные поздравления в прозе, стихах и смс.

День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
СС0

Поздравления с Днем Победы в прозе

День, когда слов не хватает, и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о Великой Победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба, и чтобы память сохраняла важность этого дня!

Поздравляю с великим Днем Победы! Спасибо всем, кто отвоевал для нас мирное небо над головой! Желаю, чтобы мир, покой и добро всегда господствовали на нашей земле!

С Днем Победы! Пусть сердце радуется, глаза не знают слез, и ничто не нарушает свободу, счастье и покой, за которые сражались наши деды и прадеды.

День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
СС0

Поздравления с Днем Победы в стихах

С Днем Победы поздравляю!
Неба мирного желаю.
Чтобы правнук или внук
Выстрелов не помнил звук.

Жить и радоваться жизни,
Знать историю Отчизны
И дедов благодарить,
Что позволили нам жить!

Вам желаю в День Победы
В небо синее смотреть,
В жизни никогда не плакать
И совсем чтоб не болеть.

Солнца, радости и счастья,
Быть любимыми, любить,
И о подвиге великом
Память вечную хранить!

В День Победы вам желаю
Жизни долгой, полной сил,
Чтобы счастливы вы были,
Чтобы мир всегда царил!

Ярким солнышко чтоб было,
И здоровье, как скала.
От всего, что есть плохого,
Вас судьба уберегла!

День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
СС0

Поздравления с Днем Победы в смс

С Днем Победы поздравляю!
Быть счастливыми желаю,
В мире и любви прожить,
Подвиг славный не забыть!

Чтобы солнце ярким было,
Небо чистое всегда,
Чтоб ни боли, ни страданий
Мы не знали никогда!

С Днем Победы Великой,
Всем добра и тепла,
Чтобы жизнь во всем мире
Тихой и мирной была!

Солнце ярко пусть светит
И поют соловьи.
Люди мирной планеты,
Проживайте в любви!

С Днем Победы сегодня
От души поздравляю.
Безмятежного неба
Я над вами желаю.

Пусть все беды и войны
Стороною обходят,
А любовь и добро
Чаще в дом ваш заходят!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость