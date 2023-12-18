День работников ЗАГСа - 18 декабря. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работников ЗАГСа в прозе
Поздравляю с Днем работника ЗАГСа и от души желаю только радостных событий на работе и в жизни, искренней благодарности людей и большого уважения, прекрасного настроения и отличного здоровья, отменного успеха в любом деле и неугасаемой любви.
Вы соединяете судьбы, и это прекрасно! Пускай ваша работа всегда дарит вам только удовольствие и радость! Желаю вам от всего сердца личного счастья, искренней любви и достойной зарплаты! Пусть улыбки на ваших лицах сияют, как можно чаще! Всех благ вам, дорогие работники ЗАГСа!
У Вас самая прекрасная работа и спасибо, что официально соединяете любящие сердца, встречаете каждый день всех с улыбкой, наполняете этот момент торжеством и теплыми словами, пусть Бог Вас оберегает и дарит счастливую жизнь!
Поздравления с Днем работников ЗАГСа в стихах
В ЗАГСе есть всегда работа,
Нет минутки отдохнуть.
Но сегодня в праздник славный,
Можно вам чуть-чуть гульнуть.
Счастья вам желаю в жизни
И оклада тысяч в сто,
Радости большой и счастья,
Не печалит пусть ничто.
Пусть работа дарит радость,
Пусть везет во всем, всегда,
Пусть лишь счастье излучают
Ваши добрые глаза.
Вы чаще других слышите «Да».
На ваших глазах вершится судьба.
Вы чужую любовь ощущаете чутко
И знаете, что для них это не шутка.
Вы видите слезы, улыбки, мечты,
Вы верите им, ведь они так чисты.
И вы знаете, что начинается сказка,
Но вы не волшебники вы работники ЗАГСа.
Так будьте всегда на своем позитиве
И делайте своей работой людей счастливей.
Пусть не только сегодня, но и всегда
Ваша вера в любовь будет тверда.
Тот родился, а те вступили в брак,
А тот разводится хоть вовсе не дурак,
Все это нужно точно записать,
И каждому свой документик дать.
Вы в хлопотах буквально целый день,
Из города идут и деревень.
Хотим мы вам сегодня пожелать,
Чтобы в округе лучшим ЗАГСом стать!
Желаем вам расти и процветать,
Беды, проколов никогда не знать,
Цвести и пахнуть, счастье обнимая,
И на Гавайях летом отдыхая!
Поздравления с Днем работников ЗАГСа в смс
Всех, кто ЗАГСе рьяно служит,
Я сегодня поздравляю,
Акты радости и счастья
Составлять я вам желаю.
Регистрировать удачу,
Ставить на любовь печать,
И столь важную работу
Неизменно обожать.
С праздником вас поздравляю,
Много счастья вам желаю!
ЗАГС — работа непростая,
Очень важная, благая.
Пожелаю вам улыбок,
Пусть сбываются мечты.
Жить без бед и без ошибок,
Средь любви и доброты!
Регистрируйте как можно чаще
Новые семьи и новых детей!
Чтобы люди вокруг были счастливы,
Чтобы улыбки сияли везде!
Вам желаем бодрости, успеха,
Светлой радости, здоровья, доброты,
Отдохнуть на солнышке поехать,
И осуществить свои мечты!