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Как появился Санта Клаус?

Прообразом Санта Клауса (Санта — «святой», Клаус — «Николай») стал общехристианский святой Николай Чудотворец или Николай Мирликийский. Родился он вовсе не на Северном полюсе и не в Лапландии, а в теплых краях города Миры, что находится в провинция Анталии (юг Турции).

В Америке о Санте узнали благодаря голландцам, которые в 1650-х годах основали поселение Новый Амстердам, известный сейчас как Нью-Йорк. Новые поселенцы привезли свои традиции, в числе которых было чествование волшебника Синтерклааса — того самого Санта Клауса.

Хоть и с трудом, но рождественский дед смог завоевать сердца американцев, а впоследствии и всех европейцев.