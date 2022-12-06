Прообразом Санта Клауса (Санта — «святой», Клаус — «Николай») стал общехристианский святой Николай Чудотворец или Николай Мирликийский. Родился он вовсе не на Северном полюсе и не в Лапландии, а в теплых краях города Миры, что находится в провинция Анталии (юг Турции).
В Америке о Санте узнали благодаря голландцам, которые в 1650-х годах основали поселение Новый Амстердам, известный сейчас как Нью-Йорк. Новые поселенцы привезли свои традиции, в числе которых было чествование волшебника Синтерклааса — того самого Санта Клауса.
Хоть и с трудом, но рождественский дед смог завоевать сердца американцев, а впоследствии и всех европейцев.
Святой Николай родился в 270 году. То есть сегодня дедушке исполняется 1752 года.
По одной из версий святой Николай подкинул кошелек с деньгами в дом одного бедного горожанина, у которого было три дочери и совсем не было денег для их приданного.
В западноевропейских странах возник миф о том, что святой бросил кошелек в трубу, который упал в чулок, сушившийся над камином.
Идею о том, что Санта Клаус дарит подарки только хорошим детям, подарил знаменитый американский художник Томас Наст в 1863 году. В своих рисунках он подробно описал быт Санты.
Тогда он впервые упомянул, что волшебник живет на Северном полюсе ведет специальную книгу, куда записывает хорошие и плохие поступки детей.
По легенде, плохим детям Санта дарит уголек.
Санта Клаус стал путешествовать в упряжке оленей с легкой руки преподавателя Колумбийского университета Клемента Кларка Мура. В 1822 году он написал для своих детей стихотворную рождественскую сказку, в которой добрый рождественский дед успевал подарить тысячи подарков за одну ночь.
В канун Рождества 1823 года поэму опубликовали в газете Sentinel под названием «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». Оттуда люди впервые узнали, что Санта путешествует в больших санях, запряженных восемью оленями.
У них всех даже есть имена:
- Блитценом — «Молнией»;
- Виксеном — «Сварливым»;
- Доннером — «Громом»;
- Дэнсером — «Танцором»;
- Дэшером — «Стремительным»;
- Кометой — «Кометой»;
- Кюпидом — «Купидоном»;
- Прэнсером — «Гарцующим».
Позже к ним присоединился девятый олень по имени Рудольф.
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