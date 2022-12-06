6 декабря
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Жизнь

День рождения Санта Клауса — 6 декабря. Откуда появился волшебный дед и почему кладет подарки в носки — разбор altapress.ru

6 декабря День рождения отмечает европейский коллега нашего Деда Мороза — Санта Клаус. Altapress.ru решил узнать и рассказать вам, откуда появился рождественский дед, почему он кладет подарки в носки и как узнает о поступках детей.

США, Канада, Великобритания: Санта Клаус.
США, Канада, Великобритания: Санта Клаус.
ua.igotoworld.com
1
Как появился Санта Клаус?

Прообразом Санта Клауса (Санта — «святой», Клаус — «Николай») стал общехристианский святой Николай Чудотворец или Николай Мирликийский. Родился он вовсе не на Северном полюсе и не в Лапландии, а в теплых краях города Миры, что находится в провинция Анталии (юг Турции).

В Америке о Санте узнали благодаря голландцам, которые в 1650-х годах основали поселение Новый Амстердам, известный сейчас как Нью-Йорк. Новые поселенцы привезли свои традиции, в числе которых было чествование волшебника Синтерклааса — того самого Санта Клауса.

Хоть и с трудом, но рождественский дед смог завоевать сердца американцев, а впоследствии и всех европейцев.

Резиденция Санта-Клауса на Аляске.
Резиденция Санта-Клауса на Аляске.
Travelalaska.com.
2
Сколько лет Санте?

Святой Николай родился в 270 году. То есть сегодня дедушке исполняется 1752 года.

3
Почему волшебник кладет подарки в носки?

По одной из версий святой Николай подкинул кошелек с деньгами в дом одного бедного горожанина, у которого было три дочери и совсем не было денег для их приданного.

В западноевропейских странах возник миф о том, что святой бросил кошелек в трубу, который упал в чулок, сушившийся над камином.

4
Как Санта Клаус узнает о поступках детей?

Идею о том, что Санта Клаус дарит подарки только хорошим детям, подарил знаменитый американский художник Томас Наст в 1863 году. В своих рисунках он подробно описал быт Санты.

Тогда он впервые упомянул, что волшебник живет на Северном полюсе ведет специальную книгу, куда записывает хорошие и плохие поступки детей.

По легенде, плохим детям Санта дарит уголек.

Санта-Клаус с упряжкой оленей &quot;пролетел&quot; над Алтайским краем.
Санта-Клаус с упряжкой оленей «пролетел» над Алтайским краем.
Скриншот с сайта youtube.com
5
Почему волшебник путешествует на оленях?

Санта Клаус стал путешествовать в упряжке оленей с легкой руки преподавателя Колумбийского университета Клемента Кларка Мура. В 1822 году он написал для своих детей стихотворную рождественскую сказку, в которой добрый рождественский дед успевал подарить тысячи подарков за одну ночь.

В канун Рождества 1823 года поэму опубликовали в газете Sentinel под названием «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». Оттуда люди впервые узнали, что Санта путешествует в больших санях, запряженных восемью оленями.

У них всех даже есть имена:

  • Блитценом — «Молнией»;
  • Виксеном — «Сварливым»;
  • Доннером — «Громом»;
  • Дэнсером — «Танцором»;
  • Дэшером — «Стремительным»;
  • Кометой — «Кометой»;
  • Кюпидом — «Купидоном»;
  • Прэнсером — «Гарцующим».

Позже к ним присоединился девятый олень по имени Рудольф.

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