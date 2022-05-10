10 мая
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Жизнь

День Семена Ранопашца. Что можно и категорически запрещено делать 10 мая

День Семена Ранопашца, или «Семен-день», отмечают 10 мая. Традиции и запреты праздника — в нашем материале.

Рассада.
Рассада.
СС0

Что можно и нельзя делать в День Семена Ранопашца

В «Семен-день» на Руси начиналась пахота. Предки 10 мая говорили: «Рано паши — урожаи хороши».

Только вот спешить с посевом прародители тоже не советовали. Делали это только в теплую погоду и «готовую» землю. Чтобы проверить почву на пригодность, люди в День Семена Ранопашца клали ее в обе руки. Так можно было узнать, насколько она прогрелась.

Кстати, с пахотой крестьяне связывали несколько поговорок и пословиц. К примеру, «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не может»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Категорически запрещено 10 мая ругаться и совершать необдуманные поступки, а еще приносить в дом бездомных животных. По поверью, это приводит к несчастьям.

Бродячая собака в Новоалтайске.
Бродячая собака в Новоалтайске.
«Найдено — Новоалтайск»

Народные приметы на День Семена Ранопашца

  • На Семена Ранопашца облака бегут быстро — к непогоде.
  • На восходе 10 мая ясно — к ветреному лету.
  • На Семена льет дождь — к хорошему урожаю ржи.
  • Вечером 10 мая туман — к теплу.
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