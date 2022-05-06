6 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Юрия Вешнего. Что категорически запрещено делать 6 мая

День Юрия Вешнего, или Егорий, отмечают в народе 6 мая. Традиции, запреты и приметы праздника — в материале altapress.ru.

Росток, рассада.
Росток, рассада.
СС0

Что можно и нельзя делать в День Юрия Вешнего

В День Юрия Вешнего предки активно продолжали полевые работы. На полях, которые уже были засеяны, 6 мая служили молебны. Нивы при этом окропляли святой водой.

Существуют поговорки: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь».

Крестьяне в День Юрия Вешнего обязательно наблюдали за погодой. По ней же люди судили об урожае. В деревнях говорили: «На Егория мороз — будет просо и овес».

Считается, что особой силой обладает «юрьевская роса». Она появлялась рано утром, и прародители «умывались» ей — чтобы обрести здоровье и продлить молодость.

Только вот росу ни в коем случае не давали скоту. По поверью, животным она может причинить вред. Есть даже легенда, что у коров от нее пропадает молоко, а телята слепнут.

А еще 6 мая категорически запрещено есть мясо. Это якобы может «убить» домашнее хозяйство.

Дождь. Капли росы.
Дождь. Капли росы.
СС0

Также на Егория не следует ссориться с пастухами и проводить шумные посиделки.

Народные приметы на День Юрия Вешнего

  • Сильный дождь на Юрия Вешнего — значит, много травы вырастет.
  • Комары сбиваются в стаи 6 мая — к потеплению.
  • Выступила роса на Егория — жди хорошего урожая проса.
  • Утро 6 мая ясное и безветренное — значит, ранние посевы будут удачными.
  • Дует южный ветер 6 мая — тоже к богатому урожаю.
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