Народные приметы на День Юрия Вешнего. Что категорически запрещено делать 6 мая

Что можно и нельзя делать в День Юрия Вешнего
В День Юрия Вешнего предки активно продолжали полевые работы. На полях, которые уже были засеяны, 6 мая служили молебны. Нивы при этом окропляли святой водой.
Существуют поговорки: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь».
Крестьяне в День Юрия Вешнего обязательно наблюдали за погодой. По ней же люди судили об урожае. В деревнях говорили: «На Егория мороз — будет просо и овес».
Считается, что особой силой обладает «юрьевская роса». Она появлялась рано утром, и прародители «умывались» ей — чтобы обрести здоровье и продлить молодость.
Только вот росу ни в коем случае не давали скоту. По поверью, животным она может причинить вред. Есть даже легенда, что у коров от нее пропадает молоко, а телята слепнут.
А еще 6 мая категорически запрещено есть мясо. Это якобы может «убить» домашнее хозяйство.
Также на Егория не следует ссориться с пастухами и проводить шумные посиделки.
Народные приметы на День Юрия Вешнего
- Сильный дождь на Юрия Вешнего — значит, много травы вырастет.
- Комары сбиваются в стаи 6 мая — к потеплению.
- Выступила роса на Егория — жди хорошего урожая проса.
- Утро 6 мая ясное и безветренное — значит, ранние посевы будут удачными.
- Дует южный ветер 6 мая — тоже к богатому урожаю.