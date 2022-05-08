Народные приметы на День Марка. Почему 8 мая нужно баловать себя подарками

Что можно и категорически запрещено делать в День Марка
Предки считали, что покровитель праздника — Марк Ключник — может «отомкнуть» небо и вызвать дожди.
Мокрую погоду люди призывали специальными «заклинаниями». К примеру: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!»
По погоде прародители гадали на будущее. Они говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных»; «На Марка небо ярка: бабам в избе жарко».
Стаи птиц 8 мая активно возвращаются в родные края. Крестьяне пристально наблюдали за ними, а еще отлавливали. Особенно — чижей.
Кроме того, в День Марка принято баловать себя и близких подарками. По поверью, так вещи принесут радость и прослужат долго.
А вот жирную пищу на Марка Ключника есть не следует. Она якобы может «навести» на семью болезни.
Народные приметы на День Марка
- Ясно в День Марка — к хорошему урожаю яровых и жаркому лету.
- В День Марка льет холодный дождь — значит, меда в этом году будет мало.
- Вечером 8 мая тепло — к богатому урожаю хлеба.
- Яблони зацвели к 8 мая — наоборот, не жди хорошего урожая.