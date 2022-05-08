8 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Марка. Почему 8 мая нужно баловать себя подарками

В народном календаре 8 мая — День Марка, или Марка Ключника (по-другому — «Птичье голодание»). Какие традиции и приметы связаны с праздником — в нашем материале.

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Что можно и категорически запрещено делать в День Марка

Предки считали, что покровитель праздника — Марк Ключник — может «отомкнуть» небо и вызвать дожди.
Мокрую погоду люди призывали специальными «заклинаниями». К примеру: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!»

По погоде прародители гадали на будущее. Они говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных»; «На Марка небо ярка: бабам в избе жарко».

Стаи птиц 8 мая активно возвращаются в родные края. Крестьяне пристально наблюдали за ними, а еще отлавливали. Особенно — чижей.

Кроме того, в День Марка принято баловать себя и близких подарками. По поверью, так вещи принесут радость и прослужат долго.

Курица.
Курица.
СС0

А вот жирную пищу на Марка Ключника есть не следует. Она якобы может «навести» на семью болезни.

Народные приметы на День Марка

  • Ясно в День Марка — к хорошему урожаю яровых и жаркому лету.
  • В День Марка льет холодный дождь — значит, меда в этом году будет мало.
  • Вечером 8 мая тепло — к богатому урожаю хлеба.
  • Яблони зацвели к 8 мая — наоборот, не жди хорошего урожая.
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