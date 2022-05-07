Народные приметы на День Евсея. Что можно и нельзя делать 7 мая

Главные традиции и запреты в День Евсея
Предки говорили, что на «Евсея» всех гнет к земле, а к людям пристает маета. На Руси от нее избавлялись святой водой.
К 7 мая люди традиционно заканчивали посев. Они приговаривали: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это значит, что сеять надо строго в определенное время. Независимо от погоды и состояния почвы.
Кстати, овес издавна сеяли, когда распускалась береза, появлялись крылатые муравьи и когда с ивы летел пух.
А еще в День Евсея прародители судили о будущем урожае. Хороший знак — если 7 мая появляется много комаров.
Категорически запрещено на «Евсей — Овсы отсей»:
- Заключать сделки;
- Презентовать проекты;
- Делать крупные вложения;
- Выяснять и рвать отношения;
- Мстить и вредить.
Все это может привести к неудачам.
Народные приметы на День Евсея
- Распустились березовые почки 7 мая — значит, пора сеять овес.
- Много комаров в День Евсея — значит, овес уродится.
- На заре 7 мая небо желтеет — к дождю.
- Лучи солнца темнеют на «Евсея» — жди грозы.