Народные приметы на День Евсея. Что можно и нельзя делать 7 мая

День Евсея (или «Евсей — Овсы отсей», «Евсей») отмечают 7 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты в День Евсея

Предки говорили, что на «Евсея» всех гнет к земле, а к людям пристает маета. На Руси от нее избавлялись святой водой.

К 7 мая люди традиционно заканчивали посев. Они приговаривали: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это значит, что сеять надо строго в определенное время. Независимо от погоды и состояния почвы.

Кстати, овес издавна сеяли, когда распускалась береза, появлялись крылатые муравьи и когда с ивы летел пух.

А еще в День Евсея прародители судили о будущем урожае. Хороший знак — если 7 мая появляется много комаров.

Березы. CC0

Категорически запрещено на «Евсей — Овсы отсей»:

Заключать сделки;

Презентовать проекты;

Делать крупные вложения;

Выяснять и рвать отношения;

Мстить и вредить.

Все это может привести к неудачам.

Народные приметы на День Евсея