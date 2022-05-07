7 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Евсея. Что можно и нельзя делать 7 мая

День Евсея (или «Евсей — Овсы отсей», «Евсей») отмечают 7 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Овес. Молоко. Зерна
Овес. Молоко. Зерна
СС0

Главные традиции и запреты в День Евсея

Предки говорили, что на «Евсея» всех гнет к земле, а к людям пристает маета. На Руси от нее избавлялись святой водой.

К 7 мая люди традиционно заканчивали посев. Они приговаривали: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это значит, что сеять надо строго в определенное время. Независимо от погоды и состояния почвы.

Кстати, овес издавна сеяли, когда распускалась береза, появлялись крылатые муравьи и когда с ивы летел пух.
А еще в День Евсея прародители судили о будущем урожае. Хороший знак — если 7 мая появляется много комаров.

Березы.
Березы.
CC0

Категорически запрещено на «Евсей — Овсы отсей»:

  • Заключать сделки;
  • Презентовать проекты;
  • Делать крупные вложения;
  • Выяснять и рвать отношения;
  • Мстить и вредить.

Все это может привести к неудачам.

Народные приметы на День Евсея

  • Распустились березовые почки 7 мая — значит, пора сеять овес.
  • Много комаров в День Евсея — значит, овес уродится.
  • На заре 7 мая небо желтеет — к дождю.
  • Лучи солнца темнеют на «Евсея» — жди грозы.
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