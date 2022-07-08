День семьи, любви и верности. Поздравления в прозе, стихах и смс

В День семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.



Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом — дружно и складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!

Счастья, верности, любви,

Заботы, понимания.

Чтоб в семье хватало всем

Ласки и внимания.



Чтоб друг друга берегли,

Слова дарили теплые.

Атмосфера пусть в семье

Будет всегда добрая!