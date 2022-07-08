8 июля
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Жизнь

День семьи, любви и верности. Поздравления в прозе, стихах и смс

В праздничном календаре 8 июля — День семьи, любви и верности. Altapress.ru сделал подборку теплых и приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в прозе

Устойчивых отношений, мизерных проблем, легкого общения и взаимопонимания. Пусть все печали обходят стороной, на душе будет тихо и спокойно. Укрепляйте свой брак ежеминутно, гордитесь успехами и достижениями.

Поздравляем всех с Всероссийским днем семьи, любви и верности. Пусть любовь не покинет ни одну семью до глубокой старости. Бережно храните семейные традиции, передавайте их из поколения в поколение. Жизнь счастливой будет, если в семье лад да божья благодать.

Поздравляю с отличным праздником! Пусть он откликается в душе теплыми и нежными чувствами. Пусть укрепляет веру в добро и любовь! Желаю каждому познать в жизни, что такое настоящая семья, основанная на любви и верности!

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в стихах

В день семьи, любви и верности
В жизнь свою добавьте нежности.
Пусть мечты скорей сбываются,
Ссоры реже приключаются,
Пусть плохое перемелется,
И все к лучшему изменится.

Дарите друг другу ласку,
Любите друг друга крепко,
Живите, как в доброй сказке, —
С хрустальным и чистым небом!

Мечты пусть будут украшены
Ромашками белоснежными,
Проблемы все будут сглажены.
Любите друг друга нежно!

С Днем семьи вас поздравляю,
Любви и верности желаю.
Пусть славный праздник принесет
Чудесных дней круговорот!
Пусть крепнет с каждым днем семья,
Вы будьте счастливы всегда.

Свадьба
Свадьба
CCO

Поздравления с Днем семьи, любви и верности в смс

В День семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно и складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!

Счастья, верности, любви,
Заботы, понимания.
Чтоб в семье хватало всем
Ласки и внимания.

Чтоб друг друга берегли,
Слова дарили теплые.
Атмосфера пусть в семье
Будет всегда добрая!

Отмечают по России
Праздник важный и красивый,
День семьи и верности,
День любви и ценностей.

Пусть всегда вас дома ждут
И встречают у порога,
Пусть в семье царят любовь,
Нежность и счастье долго-долго.

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