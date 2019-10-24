День спецназа 2019: душевные поздравления в стихах и прозе

День спецназа празднуют 24 октября. В этот день в 1950 году маршал Василевский подписал первый приказ о создании подразделений специального назначения.
Поздравления с Днем спецназа в стихах
Крепкий бицепс, зоркий глаз —
Это наш родной спецназ,
Сильный, мощный, боевой!
Мы гордимся всей страной.
Пожелаем будней лёгких,
На заданиях сноровки,
В деле — выдержки отменной
И везенья непременно!
Пожелаю в день спецназа
Наготове быть всегда,
Четко выполнять приказы,
Если вдруг пришла беда.
Быть накачанным и ловким,
Форму нужную держать,
Чтобы все вокруг девчонки
О тебе могли вздыхать!
Особое подразделенье!
И всех отважнейших мужчин
Мы с днем спецназа поздравляем,
Желаем счастья много им,
Удачи, сил, успехов разных,
Пускай идет вперед спецназ,
И чтобы в мире не случилось,
Всегда пусть защищает нас!
Поздравления с Днем спецназа в прозе
В День подразделений специального назначения желаю быстрым быть, как пуля, уверенным, словно стрела, непоколебимым, будто скала. Желаю пробивать стены любой проблемы, желаю иметь в работе высокий результат, а в жизни — верную цель!
Поздравляю с Днём подразделений специального назначения и от души желаю храбрым львом сражаться за свои права и принципы, достойно проявлять себя в любом деле, смело и уверенно идти к высоким целям и всегда сводить к нулю любую существующую опасность ситуации или жизни в целом.
Очень хочется пожелать спецназовцам стальных нервов, крепких мышц, выносливости и неизменной удачи. Пусть каждое задание будет по плечу, а от неурядиц и промахов бережет Ангел-хранитель и плечо товарища. Пусть все добро, которое вы совершите на службе, вдвойне вернется вам дома!
Источник — pozdravok.ru