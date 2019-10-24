День спецназа 2019: душевные поздравления в стихах и прозе

Пожелаем будней лёгких, На заданиях сноровки, В деле — выдержки отменной И везенья непременно!

Крепкий бицепс, зоркий глаз — Это наш родной спецназ, Сильный, мощный, боевой! Мы гордимся всей страной.

Пожелаю в день спецназа

Наготове быть всегда,

Четко выполнять приказы,

Если вдруг пришла беда.

Быть накачанным и ловким,

Форму нужную держать,

Чтобы все вокруг девчонки

О тебе могли вздыхать!