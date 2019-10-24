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Жизнь

День спецназа 2019: душевные поздравления в стихах и прозе

День подразделений специального назначения, или День спецназа в 2019 году в России отмечают 24 октября. Спецназ выполняет задания, требующие высокого уровня подготовки. Преимущества этих бойцов — мобильность, быстрота реагирования, согласованность действий. К празднику altapress.ru выбрал душевные поздравления с Днем спецназа в прозе и стихах.

День спецназа празднуют 24 октября. В этот день в 1950 году маршал Василевский подписал первый приказ о создании подразделений специального назначения.

Поздравления с Днем спецназа в стихах

Крепкий бицепс, зоркий глаз —
Это наш родной спецназ,
Сильный, мощный, боевой!
Мы гордимся всей страной.

Пожелаем будней лёгких,
На заданиях сноровки,
В деле — выдержки отменной
И везенья непременно!

Пожелаю в день спецназа
Наготове быть всегда,
Четко выполнять приказы,
Если вдруг пришла беда.

Быть накачанным и ловким,
Форму нужную держать,
Чтобы все вокруг девчонки
О тебе могли вздыхать!

Особое подразделенье!
И всех отважнейших мужчин
Мы с днем спецназа поздравляем,
Желаем счастья много им,

Удачи, сил, успехов разных,
Пускай идет вперед спецназ,
И чтобы в мире не случилось,
Всегда пусть защищает нас!

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф

Поздравления с Днем спецназа в прозе

В День подразделений специального назначения желаю быстрым быть, как пуля, уверенным, словно стрела, непоколебимым, будто скала. Желаю пробивать стены любой проблемы, желаю иметь в работе высокий результат, а в жизни — верную цель!

Поздравляю с Днём подразделений специального назначения и от души желаю храбрым львом сражаться за свои права и принципы, достойно проявлять себя в любом деле, смело и уверенно идти к высоким целям и всегда сводить к нулю любую существующую опасность ситуации или жизни в целом.

Очень хочется пожелать спецназовцам стальных нервов, крепких мышц, выносливости и неизменной удачи. Пусть каждое задание будет по плечу, а от неурядиц и промахов бережет Ангел-хранитель и плечо товарища. Пусть все добро, которое вы совершите на службе, вдвойне вернется вам дома!

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф

Источник — pozdravok.ru

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