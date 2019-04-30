Валерий Гнездов, начальник психологической службы 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения, в беседе с altapress.ru развеял мифы о российской армии. Он рассказал, как военные психологи спасают жизнь военнослужащим, почему в армии пропала дедовщина и как понять, что вам необходима помощь специалиста.

Краткое содержание

Чем занимается военный психолог

— Наша работа — психологическое сопровождение солдат. Сегодня нагрузка на военнослужащих колоссальна. Они должны быть готовы выполнять задачи в любых условиях, в том числе в экстремальных. В армии жесткая структура подчинения, строгий воинский уклад, в обычной жизни такого нет. Повышенные физические и психические нагрузки влияют на людей, поэтому помощь психолога им необходима.

Случаются переутомления, профессиональные выгорания вооруженных защитников, нервные срывы.

Простой пример — стрельбы. Казалось бы, берешь оружие и нажимаешь на спусковой крючок. Однако и здесь бывают сложности: некоторые плохо переносят запах пороховой гари или шум стрельбы, боятся — ведь стрельба ведется боевыми патронами. Все это нужно учитывать, проводить работу по укреплению психологической устойчивости.

Читать далее Военные психологи проводят индивидуальные беседы, групповые занятия и тренинги, занимаются просвещением, например выдают личному составу памятки — готовые алгоритмы поведения в различных ситуациях. Мы работаем не только с военнослужащими, но и их семьями, а также с гражданским персоналом, который трудится в воинской части. В любую погоду психолог присутствует на разводе боевых расчетов, караула и суточного наряда. На одного специалиста должно приходиться не больше 450 военнослужащих. Однако в реальности приходится работать и с тысячей человек.

О работе с солдатами

— Всегда есть военнослужащие, которым требуется экстренная психологическая помощь, тогда действовать нужно быстро.

Помню, несколько лет назад сержант заметил, что солдат ничего не ест. Он поинтересовался у него, в чем дело. Тот молчит и плачет… Солдата привели ко мне. В беседе удалось выяснить, что парень перед ужином съел две упаковки сильнодействующих таблеток. Тогда его оперативно доставили в медпункт и спасли ему жизнь.

Армия. Михаил Хаустов

Позже солдат рассказал, что его не приняли в коллективе, так как он был слабо развит физически, плохо учился в школе, воспитывался в неполной семье.

Не стоит забывать, что воинский коллектив — это сложный армейский механизм. Мы учитываем индивидуальные психологические особенности всех военнослужащих, которые должны совместно выполнять задачи. Это огромный пласт работы: люди отличаются по национальности, воспитанию, возрасту и так далее. При этом психолог должен видеть общую картину и прогнозировать действия коллектива.

Почему молодежь не хочет служить

— Многие не хотят идти в армию, потому что считают службу несправедливостью. Да, армия — это трудность, не будем питать иллюзий, но к этому нужно готовиться. В конце концов, есть альтернативная служба, можно заняться учебой.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

После 1990-х годов в обществе сформировался негативный образ армии. Послушав бывалых людей, посмотрев в интернете ролики со сценами насилия и издевательствами, новобранец считает, что на службе будет так же. Однако армия — это не страшные ролики на YouTube и не ужасы 1990-х.

В начале 2000-х мы опрашивали вновь прибывших, кто считает, что в армии есть проявления физического и морального насилия. Руки поднимали 95% ребят, хотя они ни разу не были в воинской части, не знали реальной обстановки. Сегодня этот миф уходит в прошлое.

О дедовщине

— Сейчас можно с уверенностью сказать, что в армии дедовщины нет. Раньше в большинстве случаев мотивом для конфликта служили стесненные условия. Срок службы сократили, а быт улучшили. Почти везде есть нормальные душевые кабины, стиральные машины, пылесосы. В столовых даже появились шведские столы, и солдат может сам выбрать блюдо.

Военные , армия. Анна Зайкова.

Конечно, молодые люди приходят в армию из нашего общества, а не прилетают с Марса или Луны. Но в сложной ситуации солдат никогда не останется один на один с проблемой. Есть командиры, психологи, комитет солдатских матерей. В каждом подразделении — телефоны доверия.

По уставу военнослужащий обязан доложить об ухудшении здоровья и других проблемах. Самое главное — не держать в себе, а заявить. Ведь невозможно стоять с каждым солдатом 24 часа в сутки!

Как подготовиться к военной службе

1. Не верить негативным сообщениям об армии. 2. Поверить в себя и свои силы. В человеке всегда есть внутренний стержень, внутренние ресурсы. 3. Подробно изучить информацию о службе, узнать, с чем придется столкнуться. 4. По возможности посмотреть, а лучше посетить тренинг личностного роста или тренинг на коммуникацию. Попадая в новый коллектив, нужно выстраивать отношения; многие не знают, как правильно общаться. 5. Попросить родных или близких обязательно приехать на ритуал воинской присяги. Начало службы — самое сложное время, в эти дни особенно важна поддержка. Воинская присяга — больше чем просто ритуал. Это момент подключения души солдата к духу армии. 6. Заняться своим здоровьем и физической подготовкой. Например, посмотреть видеоуроки о том, как быстро прийти в хорошую форму. Лучше начать готовиться как можно раньше. 7. Посмотреть простые способы психологической самопомощи. Узнать, как взять себя в руки и успокоиться в стрессовой ситуации.

Валерий Гнездов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Помощь людям , потерявшим близких

— Приходится работать с людьми, у которых погиб родственник или близкий человек. В 2016 году под Сочи разбился самолет Ту-154 с военным ансамблем Александрова. Тогда погибли 92 человека, страшная трагедия для всей страны. На следующий день я вместе с группой своих психологов выехал в аэропорт Чкаловский. Мы почти сутки были с родственниками погибших. Это была тяжелая работа, случившееся — катастрофа для каждой семьи. За несколько часов беседы с родственниками узнаешь многое из жизни погибших. Как в кино, перед глазами проходит жизнь человека — от рождения и до смерти, только это не кино, а жестокая реальность.

Самая главная трагедия

— Каждый переживает потерю близкого по-разному. Важно понять, насколько тяжело человеку, и составить верный план работы с ним. Горе делится на несколько этапов. Первый — сильнейший стресс, отрицание, когда человек не принимает потерю. Это защитный механизм психики, в это время нельзя давить или навязываться. Важно помочь пройти этот этап, чтобы человек мог понять, что погибшего уже не вернуть.

Читать далее После этого идет само горевание, которое может длиться по-разному. Зачастую человек отказывается от всего, что его раньше радовало, погружается в свои тягостные мысли, может забывать принимать пищу. В этот момент психологи должны оказывать поддержку. Но если горевание на этом этапе затягивается, то надо переходить к активной помощи. Да, и помнить, что слезы — это нормально и естественно, это выход внутренней боли. Человек полностью приходит в себя примерно через год, отпускает погибшего, но в сердце остается память. Не все могут справиться с горем и проблемами сами, поэтом важно вовремя обратиться к специалисту.

Как понять , что пора к психологу

1. Частая смена настроения. 2. Проблемы с умственной деятельностью: запоминанием, вниманием. 3. Нарушение физиологического состояния: снижение физической активности, плохой аппетит, набор или потеря веса, трудный сон, бессонница и т. д. 4. Частые конфликты с окружающими или редкие, но сильные ссоры. 5. Патологические неудачи, преследующие человека с очевидным постоянством. 6. Затянувшиеся мрачные мысли, подавленное настроение дольше месяца. 7. Постоянное преобладание негативных чувств над позитивными.

К специалисту можно обращаться, если у вас есть даже один их этих признаков, иначе последствия могут быть очень серьезными.

Валерий Гнездов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

О чем еще рассказал собеседник

О мистике — Моя работа не обходится без мистики, порой случаются события, которые нельзя объяснить логически. Многие люди говорят о странностях перед смертью близких. Также накануне трагедии некоторым снятся сны, которые они потом называют пророческими. Были случаи, когда «случайные» встречи спасали жизнь человеку, который планировал совершить непоправимое. О том , как сам справляется со стрессом — С шести лет я занимаюсь спортом, йогой и владею различными видами саморегуляции. Отказался от всех вредных привычек. И ясно знаю свою цель — создать интегральный подход к формированию будущего гармоничного человека. Знание цели своей жизни — источник силы и творчества, помогающий жить в любви с миром. О том , как стать военным психологом — Можно окончить гражданский вуз, получить высшее профессиональное психологическое образование, а затем устроиться в воинскую часть психологом. Начальники групп психологической работы — офицеры. Недавно высшее военное руководство приняло решение о введении военных психологов в воинских званиях рядовой — сержант.

Что известно о Валерие Гнездове

Валерий Гнездов родился 16 сентября 1978 года в городе Усмань Липецкой области.

Окончил Военно-космическую академию имени Можайского, Московский городской психолого-педагогический университет.

Военным психологом работает с 2006 года.

Справка

С 22 по 24 апреля в АлтГТУ проходил сбор российских военных психологов, где Валерий Гнездов провел несколько острых лекций.