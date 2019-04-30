Чем занимается военный психолог
— Наша работа — психологическое сопровождение солдат. Сегодня нагрузка на военнослужащих колоссальна. Они должны быть готовы выполнять задачи в любых условиях, в том числе в экстремальных. В армии жесткая структура подчинения, строгий воинский уклад, в обычной жизни такого нет. Повышенные физические и психические нагрузки влияют на людей, поэтому помощь психолога им необходима.
Случаются переутомления, профессиональные выгорания вооруженных защитников, нервные срывы.
Простой пример — стрельбы. Казалось бы, берешь оружие и нажимаешь на спусковой крючок. Однако и здесь бывают сложности: некоторые плохо переносят запах пороховой гари или шум стрельбы, боятся — ведь стрельба ведется боевыми патронами. Все это нужно учитывать, проводить работу по укреплению психологической устойчивости.
Военные психологи проводят индивидуальные беседы, групповые занятия и тренинги, занимаются просвещением, например выдают личному составу памятки — готовые алгоритмы поведения в различных ситуациях. Мы работаем не только с военнослужащими, но и их семьями, а также с гражданским персоналом, который трудится в воинской части. В любую погоду психолог присутствует на разводе боевых расчетов, караула и суточного наряда.
На одного специалиста должно приходиться не больше 450 военнослужащих. Однако в реальности приходится работать и с тысячей человек.
О работе с солдатами
— Всегда есть военнослужащие, которым требуется экстренная психологическая помощь, тогда действовать нужно быстро.
Помню, несколько лет назад сержант заметил, что солдат ничего не ест. Он поинтересовался у него, в чем дело. Тот молчит и плачет… Солдата привели ко мне. В беседе удалось выяснить, что парень перед ужином съел две упаковки сильнодействующих таблеток. Тогда его оперативно доставили в медпункт и спасли ему жизнь.
Позже солдат рассказал, что его не приняли в коллективе, так как он был слабо развит физически, плохо учился в школе, воспитывался в неполной семье.
Не стоит забывать, что воинский коллектив — это сложный армейский механизм. Мы учитываем индивидуальные психологические особенности всех военнослужащих, которые должны совместно выполнять задачи. Это огромный пласт работы: люди отличаются по национальности, воспитанию, возрасту и так далее. При этом психолог должен видеть общую картину и прогнозировать действия коллектива.
Почему молодежь не хочет служить
— Многие не хотят идти в армию, потому что считают службу несправедливостью. Да, армия — это трудность, не будем питать иллюзий, но к этому нужно готовиться. В конце концов, есть альтернативная служба, можно заняться учебой.
После 1990-х годов в обществе сформировался негативный образ армии. Послушав бывалых людей, посмотрев в интернете ролики со сценами насилия и издевательствами, новобранец считает, что на службе будет так же. Однако армия — это не страшные ролики на YouTube и не ужасы 1990-х.
В начале 2000-х мы опрашивали вновь прибывших, кто считает, что в армии есть проявления физического и морального насилия. Руки поднимали 95% ребят, хотя они ни разу не были в воинской части, не знали реальной обстановки. Сегодня этот миф уходит в прошлое.
О дедовщине
— Сейчас можно с уверенностью сказать, что в армии дедовщины нет. Раньше в большинстве случаев мотивом для конфликта служили стесненные условия. Срок службы сократили, а быт улучшили. Почти везде есть нормальные душевые кабины, стиральные машины, пылесосы. В столовых даже появились шведские столы, и солдат может сам выбрать блюдо.
Конечно, молодые люди приходят в армию из нашего общества, а не прилетают с Марса или Луны. Но в сложной ситуации солдат никогда не останется один на один с проблемой. Есть командиры, психологи, комитет солдатских матерей. В каждом подразделении — телефоны доверия.
По уставу военнослужащий обязан доложить об ухудшении здоровья и других проблемах. Самое главное — не держать в себе, а заявить. Ведь невозможно стоять с каждым солдатом 24 часа в сутки!
Как подготовиться к военной службе
1. Не верить негативным сообщениям об армии.
2. Поверить в себя и свои силы. В человеке всегда есть внутренний стержень, внутренние ресурсы.
3. Подробно изучить информацию о службе, узнать, с чем придется столкнуться.
4. По возможности посмотреть, а лучше посетить тренинг личностного роста или тренинг на коммуникацию. Попадая в новый коллектив, нужно выстраивать отношения; многие не знают, как правильно общаться.
5. Попросить родных или близких обязательно приехать на ритуал воинской присяги. Начало службы — самое сложное время, в эти дни особенно важна поддержка. Воинская присяга — больше чем просто ритуал. Это момент подключения души солдата к духу армии.
6. Заняться своим здоровьем и физической подготовкой. Например, посмотреть видеоуроки о том, как быстро прийти в хорошую форму. Лучше начать готовиться как можно раньше.
7. Посмотреть простые способы психологической самопомощи. Узнать, как взять себя в руки и успокоиться в стрессовой ситуации.
Помощь людям, потерявшим близких
— Приходится работать с людьми, у которых погиб родственник или близкий человек. В 2016 году под Сочи разбился самолет Ту-154 с военным ансамблем Александрова. Тогда погибли 92 человека, страшная трагедия для всей страны. На следующий день я вместе с группой своих психологов выехал в аэропорт Чкаловский. Мы почти сутки были с родственниками погибших. Это была тяжелая работа, случившееся — катастрофа для каждой семьи. За несколько часов беседы с родственниками узнаешь многое из жизни погибших. Как в кино, перед глазами проходит жизнь человека — от рождения и до смерти, только это не кино, а жестокая реальность.
Самая главная трагедия
— Каждый переживает потерю близкого по-разному. Важно понять, насколько тяжело человеку, и составить верный план работы с ним. Горе делится на несколько этапов. Первый — сильнейший стресс, отрицание, когда человек не принимает потерю. Это защитный механизм психики, в это время нельзя давить или навязываться. Важно помочь пройти этот этап, чтобы человек мог понять, что погибшего уже не вернуть.
После этого идет само горевание, которое может длиться по-разному. Зачастую человек отказывается от всего, что его раньше радовало, погружается в свои тягостные мысли, может забывать принимать пищу. В этот момент психологи должны оказывать поддержку. Но если горевание на этом этапе затягивается, то надо переходить к активной помощи. Да, и помнить, что слезы — это нормально и естественно, это выход внутренней боли.
Человек полностью приходит в себя примерно через год, отпускает погибшего, но в сердце остается память. Не все могут справиться с горем и проблемами сами, поэтом важно вовремя обратиться к специалисту.
Как понять, что пора к психологу
1. Частая смена настроения.
2. Проблемы с умственной деятельностью: запоминанием, вниманием.
3. Нарушение физиологического состояния: снижение физической активности, плохой аппетит, набор или потеря веса, трудный сон, бессонница и т. д.
4. Частые конфликты с окружающими или редкие, но сильные ссоры.
5. Патологические неудачи, преследующие человека с очевидным постоянством.
6. Затянувшиеся мрачные мысли, подавленное настроение дольше месяца.
7. Постоянное преобладание негативных чувств над позитивными.
К специалисту можно обращаться, если у вас есть даже один их этих признаков, иначе последствия могут быть очень серьезными.
О чем еще рассказал собеседник
О мистике
— Моя работа не обходится без мистики, порой случаются события, которые нельзя объяснить логически. Многие люди говорят о странностях перед смертью близких. Также накануне трагедии некоторым снятся сны, которые они потом называют пророческими. Были случаи, когда «случайные» встречи спасали жизнь человеку, который планировал совершить непоправимое.
О том, как сам справляется со стрессом
— С шести лет я занимаюсь спортом, йогой и владею различными видами саморегуляции. Отказался от всех вредных привычек. И ясно знаю свою цель — создать интегральный подход к формированию будущего гармоничного человека. Знание цели своей жизни — источник силы и творчества, помогающий жить в любви с миром.
О том, как стать военным психологом
— Можно окончить гражданский вуз, получить высшее профессиональное психологическое образование, а затем устроиться в воинскую часть психологом. Начальники групп психологической работы — офицеры. Недавно высшее военное руководство приняло решение о введении военных психологов в воинских званиях рядовой — сержант.
Что известно о Валерие Гнездове
Валерий Гнездов родился 16 сентября 1978 года в городе Усмань Липецкой области.
Окончил Военно-космическую академию имени Можайского, Московский городской психолого-педагогический университет.
Военным психологом работает с 2006 года.
Справка
С 22 по 24 апреля в АлтГТУ проходил сбор российских военных психологов, где Валерий Гнездов провел несколько острых лекций.