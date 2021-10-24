День тещи-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День тещи отмечается и потому

Поздравить, теща, вас спешу!

Желаю вам, конечно же, здоровья,

И мира с искренней любовью.



Желаю быть такой же заводной,

Такой же доброй и простой,

Других чтоб позитивом заряжать,

Ну, а самой не унывать.

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!



Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну, а вы — в ответ любите!