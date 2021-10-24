24 октября 6°C
﻿
Жизнь

День тещи-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

24 октября — Международный день тещи. Для «вторых мам» мужей altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Букет.
Букет.
СС0

Поздравления с Международным днем тещи в прозе

С Днем тещи! Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тещей, желаю, чтобы дочь и зять ценили ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

С Днем тещи! Желаю всегда оставаться веселой и задорной, доброй и чуткой тещей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тещу, пусть в жизни вашей все будет прекрасно, роскошно и чудесно!

Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой и бойкой тещей!

День рождения. Воздушные шары.
День рождения. Воздушные шары.
СС0

Поздравления с Международным днем тещи в стихах

День тещи отмечается и потому
Поздравить, теща, вас спешу!
Желаю вам, конечно же, здоровья,
И мира с искренней любовью.

Желаю быть такой же заводной,
Такой же доброй и простой,
Других чтоб позитивом заряжать,
Ну, а самой не унывать.

Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну, а вы — в ответ любите!

Вас с Днем тещи поздравляю,
Моя мама дорогая,
С вами мы давно родные,
Вас ценю и уважаю.

Благодарен вам за мудрость,
Доброту и понимание.
Вы — прекрасный человек,
Теща — вот ваше призвание.

Десерт. Сладости. Подарок.
Десерт. Сладости. Подарок.
СС0

Поздравления с Международным днем тещи в смс

Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!

Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!

Тещенька любимая,
Сегодня праздник твой,
Будь Господом хранимою,
На сердце — лишь покой!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость