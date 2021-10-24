День тещи-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем тещи в прозе
С Днем тещи! Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тещей, желаю, чтобы дочь и зять ценили ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.
С Днем тещи! Желаю всегда оставаться веселой и задорной, доброй и чуткой тещей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тещу, пусть в жизни вашей все будет прекрасно, роскошно и чудесно!
Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой и бойкой тещей!
Поздравления с Международным днем тещи в стихах
День тещи отмечается и потому
Поздравить, теща, вас спешу!
Желаю вам, конечно же, здоровья,
И мира с искренней любовью.
Желаю быть такой же заводной,
Такой же доброй и простой,
Других чтоб позитивом заряжать,
Ну, а самой не унывать.
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну, а вы — в ответ любите!
Вас с Днем тещи поздравляю,
Моя мама дорогая,
С вами мы давно родные,
Вас ценю и уважаю.
Благодарен вам за мудрость,
Доброту и понимание.
Вы — прекрасный человек,
Теща — вот ваше призвание.
Поздравления с Международным днем тещи в смс
Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.
Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
Тещенька любимая,
Сегодня праздник твой,
Будь Господом хранимою,
На сердце — лишь покой!